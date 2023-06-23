В рейд со спасателями: празднующие Иванову ночь игнорируют запрет на разведение костров

В пятницу днем спасатели из столичной команды Пирита выдвинулись патрулировать территорию вокруг одноименной реки. Удивительно, но одни из самых популярных мест отдыха оказались пусты, хотя было видно, что там не так давно жгли костры. И это несмотря на запрет разведения костров в этой зоне. На берегу реки в месте, где в обычное время разрешено делать гриль, было несколько групп людей. При них имелись грили. Отдыхающие сказали, что слышали о запрете.

„Мы слышали о запрете, но почему бы нет? Иванов день, праздник. Портить веселье ради того, что запрещено… Мы подготовились, купили воды, поставили, вокруг все цивильно, так почему бы и нет“, - сказал Александр.

Спасатели старались договориться с людьми, чтобы им и отдых не испортить, и предотвратить возможный пожар.

„Чего-то критичного мы не заметили. Было много грилей, нам люди говорили, что они не слышали, что сейчас действует запрет на разведение огня. Но чего-то серьезного или опасного мы не нашли. У всех имеются средства пожаротушения рядом, и мы разрешили отдыхающим дожарить мясо. Они пообещали, что больше жарить ничего не будут“, - сказал старший смены спасательной команды Пирита Мартин Тамлак.

Через какое-то время спасатели вернуться с новой проверкой. Ближе к вечеру они опасаются самого страшного - костров. По словам оперативного дежурного Спасательного департамента, прошедший в четверг дождь создал иллюзию, что риск возникновения пожаров сократился.

„Если посмотреть на карту пожароопасности, то в Харьюмаа и Южной Эстонии сохраняется самый высокий уровень. А вот в Ида-Вирумаа и Пярнумаа прошедший в четверг дождь улучшил положение дел. Но у нас сейчас пожароопасное время, поэтому разводить костры запрещено. Если взять за пример сегодняшнюю погоду, то сейчас солнечно, есть небольшой ветер, и почва высохнет очень быстро. От вчерашнего дождя очень скоро не останется и следа“, - подчеркнул оперативный дежурный Мадис Классен.