ФОТО | В Вильяндимаа в результате аварии в кювет выбросило два автомобиля, в одном из которых находился годовалый ребенок

ДТП произошло в Яанов день около 17:30 на 9-м километре дороги Вильянди – Рынгу, где столкнулись легковой автомобиль Kia и микроавтобус Citroen. Обе машины отбросило в сторону кювета.

По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем Citroen собирался повернуть налево, когда сзади на большой скорости подъехала Kia, только что обогнавшая две машины. 22-летний мужчина за рулем Kia не заметил вовремя Citroen, машины столкнулись и оказались в кювете.

Чудом в аварии никто серьезно не пострадал. Оба водителя, а также женщина и годовалый ребенок, находившиеся в салоне Kia, были осмотрены на месте бригадой скорой помощи.

Машины ехали из Вильянди в сторону Рынгу. Оба водителя были трезвыми.

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