ФОТО | Отт Тянак занимает 7-е место после второго дня этапа ЧМ по ралли в Кении

В четверг на пятикилометровом участке в Касаране Отт Тянак показал лучшее время, опередив пилота Toyota Себастьяна Ожье на 0,1 секунды. Но отрыв в целом был совсем небольшим, а настоящая борьба развернулась в пятницу.

На первом спецучастке в пятницу на пути Тянака встали зебры, поэтому эстонец потерял время и упустил первое место. Но ситуация становилась все мрачнее и мрачнее. На третьем спецучастке у эстонца возникли проблемы со скоростью машины, а на четвертом спецучастке он проигрывал лидеру более двух минут из-за спущенной шины и проблем с двигателем.

В первой половине дня доминировала команда Toyota, у которой было тройное преимущество после четырех спецучастков. Себастьен Ожье и Калле Рованперя боролись за первое место, их разделяло всего 2,5 секунды.

После перерыва на техническое обслуживание насыщенное ралли продолжилось. На пятом этапе Такамото Кацута врезался в зебру, а Пьер-Луи Лубе потерял более двух минут из-за спущенного колеса.

Ожье закончил день на первом месте, которому Рованперя уступил 22,8 секунды, а Эванс - 43,5 секунды.Тянак был седьмым по итогам дня, 3.03.3 отделили его от первого места.

Положение после шестого спецучастка:

Завершится этап чемпионата мира по авторалли в Кении в воскресенье.

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