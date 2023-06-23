ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (485-й день) | В Сенате США предложили считать ядерный удар по Украине из России или Беларуси нападением на НАТО

Украинские СМИ пишут о том, что ВСУ освободили более 500 квадратных метров территории под городом Красногоровка в Донецкой области.

Как отмечается, эта территория находилась под российской оккупацией с 2014 года.

Официальных подтверждений или комментариев от украинских военных на этот счет не поступало.

В Сенате США предложили считать ядерный удар по Украине из России или Беларуси нападением на НАТО

Сенаторы от обеих основных партий США - республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль составили проект резолюции, согласно которому любое применение в Украине тактического ядерного оружия со стороны России или Беларуси следует приравнять к нападению на НАТО. Так же следует классифицировать и удар по ядерному объекту с выбросом радиации, которая неизбежно создаст угрозу соседним странам-членам НАТО.

„Угроза использования Россией ядерного оружия реальна. И лучший способ сдержать эту угрозу - дать путинской России четко понять, какие последствия для нее будет иметь его применение“, - заявил на презентации Линдси Грэм.

Документ, предложенный сенаторами, носит рекомендательный характер.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса - компании „Балтика“.

„Подписание соглашения о продаже российского бизнеса — очень важная веха в очень сложном процессе разделения и продажи. Несмотря на то, что это был масштабный проект, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая более восьми тысяч наших сотрудников в России“, - говорится в заявлении Carlsberg Group.

Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем обсуждались три темы:

Первая - безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и третья часть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.