ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (485-й день) | В Сенате США предложили считать ядерный удар по Украине из России или Беларуси нападением на НАТО
Подводим итоги еще одного дня войны.
Украинские СМИ пишут о том, что ВСУ освободили более 500 квадратных метров территории под городом Красногоровка в Донецкой области.
Как отмечается, эта территория находилась под российской оккупацией с 2014 года.
Официальных подтверждений или комментариев от украинских военных на этот счет не поступало.
В Сенате США предложили считать ядерный удар по Украине из России или Беларуси нападением на НАТО
Сенаторы от обеих основных партий США - республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль составили проект резолюции, согласно которому любое применение в Украине тактического ядерного оружия со стороны России или Беларуси следует приравнять к нападению на НАТО. Так же следует классифицировать и удар по ядерному объекту с выбросом радиации, которая неизбежно создаст угрозу соседним странам-членам НАТО.
„Угроза использования Россией ядерного оружия реальна. И лучший способ сдержать эту угрозу - дать путинской России четко понять, какие последствия для нее будет иметь его применение“, - заявил на презентации Линдси Грэм.
Документ, предложенный сенаторами, носит рекомендательный характер.
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса - компании „Балтика“.
„Подписание соглашения о продаже российского бизнеса — очень важная веха в очень сложном процессе разделения и продажи. Несмотря на то, что это был масштабный проект, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая более восьми тысяч наших сотрудников в России“, - говорится в заявлении Carlsberg Group.
Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем обсуждались три темы:
Первая - безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и третья часть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.
Вторая - суды. Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.
Третья - наше будущее у ЕС. Ускоряем работу по выполнению европейских рекомендаций.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал новое видео, в котором, в частности, заявил, что ситуация в Донбассе в феврале 2022 года мало отличалась от того, что происходило там предыдущие восемь лет.
Минобороны, говоря о готовящемся украинском наступлении, обманывало и общественность, и президента России, утверждает Пригожин. „Глубочайшие обманы“ со стороны руководства Минобороны продолжаются, заявил он, добавив, что, в частности, российские войска отступают, хотя Путину докладывают другое.
Турецкая компания Baykar получила лицензию на производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине, сообщает издание Akit.
Ожидается, что завод в Украине откроется в 2025 году. Объем запланированных инвестиций в строительство составляет 95,5 миллиона долларов.
Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России
Среди прочего он предусматривает:
санкции в отношении 87 юридических лиц;
полный запрет поставок российской нефти по трубопроводу „Дружба“ в Германию и Польшу;
продление запрета на вещание пяти телеканалов: RT Balkan, Oriental Review, „Царьград“, New Eastern Outlook и Katehon;
запрет импорта товаров из любой страны, если для их производства использовался российский металл;
запрет проезда по своей территории ЕС грузовикам с прицепами и полуприцепами из РФ;
расширение ограничений на транзит по территории России товаров и технологий, которые могут использоваться в оборонном секторе.
В Украине проведут учения на случай возможного подрыва Запорожской АЭС
„В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы“, - сказал глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.
Накануне Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Россия рассматривает сценарий террористического акта „с выбросом радиации“ на оккупированной Запорожской атомной станции. Президент отметил, что получил эту информацию от украинских спецслужб и у россиян уже готово все необходимое для теракта. Он добавил, что Украина передаст эти данные своим партнерам: „Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка - все страны, абсолютно все должны это знать. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, а значит мир может и должен действовать“.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Владимира Зеленского „очередной ложью“.
Пентагон хочет передать Украине кассетные боеприпасы - Reuters
США считают, что Украине бы помогли поставки кассетных боеприпасов, пишет Reuters со ссылкой на заместителя помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лору Купер.
По данным издания, Киев ранее призывал членов Конгресса оказать давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы одобрить отправку в Украину улучшенных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM).
Кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах мира, обычно выпускают большое количество мелких разрывных суббоеприпасов, которые разлетаются по большой территории и могут привести к гибели мирных жителей.
„Наши военные эксперты подтвердили, что DPICM будут полезны особенно против окопов на поле боя“, - сказала Купер.