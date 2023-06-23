Батискаф „Титан“: режиссер „Титаника“ Джеймс Кэмерон говорит, что OceanGate предупреждали об опасности(1)
Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, который снял культовый фильм „Титаник“ и совершил множество погружений на большую глубину, сказал в интервью русской службе BBC, что сразу после пропажи батискафа „Титан“ он заподозрил самое худшее. Режиссер также сообщил, что компанию OceanGate, которая организовала погружение, неоднократно предупреждали об опасности экспедиций к затонувшему „Титанику“.
Батискаф „Титан“, на борту которого находилось пять человек, перестал выходить на связь через 1 час и 45 минут после начала миссии в минувшее воскресенье. Поисковая операция продолжалась до вечера 22 июня, когда в море, неподалеку от места гибели „Титаника“, были обнаружены обломки батискафа. Эксперты считают, что аппарат разрушился под тяжестью воды, все члены экипажа погибли.
Кэмерон, который сам погружался к остову „Титаника“ 33 раза, говорит, что картина произошедшего стала ему понятна с самого начала.
„Я нутром чувствовал, что произошло. Если отказала электроника подлодки, вышла из строя ее система связи и одновременно вышел из строя транспондер слежения - подлодка пропала“, - говорит Кэмерон.
Режиссер рассказал, что обзвонил свои контакты среди подводников и через час составил полное представление о случившемся. „Они погружались, их целью было спуститься на глубину 3800 метров, на отметке 3500 м с ними пропала связь и отключилась система слежения. Я сразу сказал, что потеря обеих систем может быть только результатом какой-то колоссальной катастрофы“, - вспоминает Джеймс Кэмерон.
По его словам, первая мысль была именно о том, что капсулу могло раздавить избыточным давлением воды.
На данный момент это и является основной версией гибели „Титана“. Эксперты используют для описания этого явления термин имплозия.
В четверг официальный представитель ВМС США сообщил журналистам, что вскоре после того, как „Титан“ потерял контакт с поверхностью, военно-морской флот обнаружил „акустические аномалии (то есть шум), соответствующие имплозии“.
Эта информация была передана группе береговой охраны США, которая с ее помощью пыталась сузить радиус зоны поиска.
Кэмерон сказал Би-би-си, что для него прошедшая неделя „напоминала затянувшийся кошмарный спектакль, когда продолжается суета с бесконечными разговорами о стуках, кислороде и обо всем остальном“.
„Я знал, что батискаф находится ровно под тем местом, откуда последний раз поступали данные о его глубине и местоположении. Именно там его и нашли“, - говорит режиссер.
Он обращает внимание на то, что „Титан“ нашли очень быстро только после того, как в четверг был развернут дистанционно управляемый подводный аппарат Victor 6000.
„OceanGate игнорировали предупреждения“
По словам Кэмерона, в гибели „Титана“, спустившегося посмотреть на трагедию „Титаника“, есть „ужасная ирония“. До этого режиссер говорил в телевизионных интервью, что капитана „Титаника“ неоднократно предупреждали об опасности айсбергов, но он эти предупреждения проигнорировал.
Теперь, утверждает режиссер, история повторилась, поскольку компанию OceanGate, которой принадлежал „Титан“, предупреждали, что она, как говорилось в одном коллективном заявлении, „идет по пути к катастрофе“.
„Теперь у нас есть еще одно крушение, произошедшее, к сожалению, из-за той же ошибки - игнорирования предупреждений“, - сказал Кэмерон.
Голливудский режиссер не первый, кто говорит о сомнениях в безопасности подводных экспедиций OceanGate. В частности, в распоряжении New York Times оказалось письмо, написанное в OceanGate Обществом морских технологий (MTS) - в нем говорится, что „эксперименты компании могут привести к негативным последствиям“.
По словам Джеймса Кэмерона, за последний период из компании уволились несколько сотрудников.
Из судебных документов, связанных с другим делом, следует, что один из бывших сотрудников OceanGate предупреждал о потенциальных проблемах с безопасностью батискафа еще в 2018 году.
Также озабоченность техническими критериями OceanGate содержится в одном из отчетов инспекции за подписью директора компании по контролю за осуществлением морских операций Дэвида Лохриджа.
Джеймс Кэмерон известен своей любовью к подводному миру. Он не только опускался к месту гибели „Титаника“, но и погружался в Марианскую впадину, на самую глубокую точку мирового океана. Значительная часть действия его последнего фильма „Аватар: Путь воды“ происходит под водой.