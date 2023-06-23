Батискаф „Титан“: режиссер „Титаника“ Джеймс Кэмерон говорит, что OceanGate предупреждали об опасности

Батискаф „Титан“, на борту которого находилось пять человек, перестал выходить на связь через 1 час и 45 минут после начала миссии в минувшее воскресенье. Поисковая операция продолжалась до вечера 22 июня, когда в море, неподалеку от места гибели „Титаника“, были обнаружены обломки батискафа. Эксперты считают, что аппарат разрушился под тяжестью воды, все члены экипажа погибли.

Кэмерон, который сам погружался к остову „Титаника“ 33 раза, говорит, что картина произошедшего стала ему понятна с самого начала.

„Я нутром чувствовал, что произошло. Если отказала электроника подлодки, вышла из строя ее система связи и одновременно вышел из строя транспондер слежения - подлодка пропала“, - говорит Кэмерон.

Режиссер рассказал, что обзвонил свои контакты среди подводников и через час составил полное представление о случившемся. „Они погружались, их целью было спуститься на глубину 3800 метров, на отметке 3500 м с ними пропала связь и отключилась система слежения. Я сразу сказал, что потеря обеих систем может быть только результатом какой-то колоссальной катастрофы“, - вспоминает Джеймс Кэмерон.

По его словам, первая мысль была именно о том, что капсулу могло раздавить избыточным давлением воды.

На данный момент это и является основной версией гибели „Титана“. Эксперты используют для описания этого явления термин имплозия.

В четверг официальный представитель ВМС США сообщил журналистам, что вскоре после того, как „Титан“ потерял контакт с поверхностью, военно-морской флот обнаружил „акустические аномалии (то есть шум), соответствующие имплозии“.

Эта информация была передана группе береговой охраны США, которая с ее помощью пыталась сузить радиус зоны поиска.

Кэмерон сказал Би-би-си, что для него прошедшая неделя „напоминала затянувшийся кошмарный спектакль, когда продолжается суета с бесконечными разговорами о стуках, кислороде и обо всем остальном“.