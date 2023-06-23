Британская разведка: Россия усилила оборону бухты Севастополя, в том числе за счет боевых дельфинов

Кроме того, отмечает британская военная разведка, в последние несколько недель в бухте удвоилось число вольеров, в которых, как считается, содержатся специально обученные морские млекопитающие.

Скорее всего в них держат афалин, которые, вероятно, обучены противостоять водолазам противника, считают авторы обзора, добавляя, что в водах Арктики Военно-морской флот РФ также использует боевых белух и тюленей.

Севастопольский океанариум, где проводились тренировки с дельфинами в интересах ВМС Украины, после аннексии Крыма был включен в состав ВМФ РФ. В Минобороны РФ сначала заявляли, что не видят „необходимости в подготовке морских животных в военных целях“, однако потом стало известно, что российское ведомство закупает новых животных для океанариума в Севастополе.

Боевые дельфины, как утверждалось, привлечены и к охране Крымского моста.

Минобороны Великобритании один из своих обзоров в июне посвятило тому, как Россия укрепляет наземные линии обороны вдали от фронта, в том числе в Крыму. По мнению британской разведки, это может свидетельствовать о том, что российское командование опасается непосредственного наступления ВСУ на аннексированный полуостров.

22 июня администрации аннексированного Крыма и Херсонской области заявили, что украинские военные нанесли удар по мосту возле Чонгара - соединяющему полуостров и регион. Мост, по их словам, был обстрелян ракетами Storm Shadow - самым дальнобойным оружием, которое есть у ВСУ в данный момент.