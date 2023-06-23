Расистский инцидент на матче Эстония – Бельгия: известный болельщик сборной Эстонии оскорбил и накричал на темнокожего зрителя
Во вторник на отборочном матче чемпионата Европы между Эстонией и Бельгией произошло как минимум два неприятных инцидента, когда известный болельщик сборной Эстонии оскорбил темнокожего зрителя расистскими высказываниями и побеспокоил других гостей стадиона вульгарным поведением. Об этом сообщает Õhtuleht.
„В этот же сектор пришел молодой темнокожий мужчина - около 25 лет, вероятно, африканского происхождения. Он хотел подойти к компании своих друзей, но прямо перед ним встал болельщик Сенатор (настоящее имя Марек Вентшиков – ред.), который начал его останавливать и задавать странные вопросы – „Что ты здесь делаешь?“ и так далее“, - сказал зритель. „Прошло 20-30 минут, когда мы увидели, как Сенатор вдруг начал взбираться все выше и выше по креслам с третьего или четвертого ряда. Он дошел до восьмого-девятого ряда, встал прямо перед темнокожим молодым человеком и стал спрашивать его: „Зачем ты здесь?“, „Что ты здесь делаешь?“.
Delfi попросила директора по развитию Эстонского футбольного союза Михкеля Уйболеха прокомментировать инцидент.
Уиболехт сказал, что на следующей неделе они встретятся с фан-группой „Йалгпаллиxaйгла“(Jalgpallihaigla) и этим фанатом. „Мы выслушаем их объяснения ситуации и на их основе предпримем следующие шаги“, — сказал Уйболехт.
Директор по развитию ЭФС поблагодарил свидетеля инцидента и осудил расистское поведение болельщика. „Перед каждой игрой на стадионе показывают видео, чтобы сообщить всем, что расизму нет места ни в футболе, ни в обществе“, — добавил он. „В эстонском фан-секторе у нас всегда была договоренность с болельщиками, что они сами помогают обеспечивать порядок в своем секторе. Это одна из тем, которые будут обсуждаться на следующей неделе“.
„Точно так же мы призываем болельщиков обращаться к сотрудникам службы безопасности стадиона, если у них есть проблемы, которые передают информацию персоналу, и тогда они могут немедленно вмешаться в ситуацию. Это важное сообщение, которое следует подчеркнуть“, — продолжил Уиболехт.
По его словам, такое расистское поведение — исключительный случай в эстонском футболе. „По каждому матчу сборной мы отправляем форму обратной связи всем покупателям билетов, которые ввели в систему свой адрес электронной почты. После игры с Бельгией нам ответило более 500 человек. Общий балл организации на данный момент составляет 4,5 по пятибальной системе, что очень хорошо. Этот конкретный инцидент возник из-за одного человека“, — сказал Уиболехт.
„Больше подобных инцидентов или любых других инцидентов не упоминалось в анкетах обратной связи после игры с Бельгией. По прошествии стольких лет я могу припомнить очень мало случаев, когда указывалось на какой-то (более горячий) обмен словами между кем-то. Не в контексте расизма, а в том, что люди ссорились или спорили друг с другом. Несколько раз сотрудникам службы безопасности приходилось вмешиваться в происходящее. В случае с 12 000 человек на трибунах, что-то могло произойти, но больше мы не получали информации о чем-то подобном рассматриваемому происшествию“.
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