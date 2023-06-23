Расистский инцидент на матче Эстония – Бельгия: известный болельщик сборной Эстонии оскорбил и накричал на темнокожего зрителя

„В этот же сектор пришел молодой темнокожий мужчина - около 25 лет, вероятно, африканского происхождения. Он хотел подойти к компании своих друзей, но прямо перед ним встал болельщик Сенатор (настоящее имя Марек Вентшиков – ред.), который начал его останавливать и задавать странные вопросы – „Что ты здесь делаешь?“ и так далее“, - сказал зритель. „Прошло 20-30 минут, когда мы увидели, как Сенатор вдруг начал взбираться все выше и выше по креслам с третьего или четвертого ряда. Он дошел до восьмого-девятого ряда, встал прямо перед темнокожим молодым человеком и стал спрашивать его: „Зачем ты здесь?“, „Что ты здесь делаешь?“.

Delfi попросила директора по развитию Эстонского футбольного союза Михкеля Уйболеха прокомментировать инцидент.

Уиболехт сказал, что на следующей неделе они встретятся с фан-группой „Йалгпаллиxaйгла“(Jalgpallihaigla) и этим фанатом. „Мы выслушаем их объяснения ситуации и на их основе предпримем следующие шаги“, — сказал Уйболехт.

Директор по развитию ЭФС поблагодарил свидетеля инцидента и осудил расистское поведение болельщика. „Перед каждой игрой на стадионе показывают видео, чтобы сообщить всем, что расизму нет места ни в футболе, ни в обществе“, — добавил он. „В эстонском фан-секторе у нас всегда была договоренность с болельщиками, что они сами помогают обеспечивать порядок в своем секторе. Это одна из тем, которые будут обсуждаться на следующей неделе“.

„Точно так же мы призываем болельщиков обращаться к сотрудникам службы безопасности стадиона, если у них есть проблемы, которые передают информацию персоналу, и тогда они могут немедленно вмешаться в ситуацию. Это важное сообщение, которое следует подчеркнуть“, — продолжил Уиболехт.