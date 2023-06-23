ПАСЕ призвала запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже
Эстонская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла участие в заседание ПАСЕ в Страсбурге, где обсуждалось участие российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
ПАСЕ одобрила резолюцию, призывающую Международный олимпийский комитет запретить всем российским и белорусским спортсменам участвовать в парижских Олимпийских и Паралимпийских играх и других крупных спортивных мероприятиях до тех пор, пока продолжается агрессивная война России.
Лийза-Ли Пакоста, глава эстонской делегации ПАСЕ, в своем выступлении перед собранием потребовала всемерной поддержки украинского спортивного сообщества и недопущения на Олимпийские игры спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии. Она призвала представителей Международного олимпийского комитета (МОК), спортивной общественности и федераций выразить явное несогласие с позицией МОК по допуску спортсменов страны-агрессора к участию в предстоящих Олимпийских играх.
„Борьба Украины за свободу — это наша борьба. Убитые украинские дети – наши дети. Об этом нельзя забывать, и наш ответ на агрессивную войну России должен распространяться и на Олимпийские игры в Париже“, — сказала Пакоста.
Она добавила, что Россия продолжает использовать спорт в пропагандистских целях, и напомнила, что многие российские и белорусские спортсмены также публично выражали свою поддержку войне. Пакоста напомнила коллегам о недавней готовности президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили приехать на Олимпийские игры в Париж на танках. „Мы должны сказать ему — вам здесь не рады, оставайтесь дома со своими танками“, — сказал она.
„Молчание и нейтралитет в отношении участия российских и белорусских спортсменов фактически является распространением враждебной российской пропаганды и означает поддержку Путина“, — добавила глава эстонской делегации.
Помимо Лийзы-Ли Пакоста, в работе ассамблеи приняли участие другие члены эстонской делегации Алексей Евграфов и Ээрик-Нийлес Кросс.
ПАСЕ — это старейшая международная парламентская ассамблея в Европе. Ее первое заседание состоялось 10 августа 1949 года. В этом году Эстония отметила 30-летие участия в работе Ассамблеи. Эстония стала членом Совета Европы 14 мая 1993 года.
Роль Совета Европы заключается в защите основных ценностей государств-членов — прав человека, принципов верховенства закона и демократии.
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