ПАСЕ призвала запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже

ПАСЕ одобрила резолюцию, призывающую Международный олимпийский комитет запретить всем российским и белорусским спортсменам участвовать в парижских Олимпийских и Паралимпийских играх и других крупных спортивных мероприятиях до тех пор, пока продолжается агрессивная война России.

Лийза-Ли Пакоста, глава эстонской делегации ПАСЕ, в своем выступлении перед собранием потребовала всемерной поддержки украинского спортивного сообщества и недопущения на Олимпийские игры спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии. Она призвала представителей Международного олимпийского комитета (МОК), спортивной общественности и федераций выразить явное несогласие с позицией МОК по допуску спортсменов страны-агрессора к участию в предстоящих Олимпийских играх.

„Борьба Украины за свободу — это наша борьба. Убитые украинские дети – наши дети. Об этом нельзя забывать, и наш ответ на агрессивную войну России должен распространяться и на Олимпийские игры в Париже“, — сказала Пакоста.

Она добавила, что Россия продолжает использовать спорт в пропагандистских целях, и напомнила, что многие российские и белорусские спортсмены также публично выражали свою поддержку войне. Пакоста напомнила коллегам о недавней готовности президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили приехать на Олимпийские игры в Париж на танках. „Мы должны сказать ему — вам здесь не рады, оставайтесь дома со своими танками“, — сказал она.

„Молчание и нейтралитет в отношении участия российских и белорусских спортсменов фактически является распространением враждебной российской пропаганды и означает поддержку Путина“, — добавила глава эстонской делегации.

Помимо Лийзы-Ли Пакоста, в работе ассамблеи приняли участие другие члены эстонской делегации Алексей Евграфов и Ээрик-Нийлес Кросс.