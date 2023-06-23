Европейский Союз ужесточил санкции в отношении России(38)
В среду, 21 июня, Европейский Союз принял новый пакет санкций для ужесточения и усиления ограничительных мер в отношении России, в том числе под ограничения попали 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Пакет санкций вступил в силу сегодня.
„Эстония и Европейский Союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те сектора, из которых Россия получает наибольшую поддержку в финансировании своей агрессии против Украины“, – сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна. Он добавил, что разработка последнего санкционного пакета была направлена на предотвращение уклонения от уже действующих санкций.
Цахкна подчеркнул, что повышение цены войны для России должно продолжаться столько, сколько это необходимо, и среди государств-единомышленников уже начались обсуждения касательно новых санкций. „Эстония и ЕС не остановятся, пока Украина не выиграет эту войну, а Россия и ее руководство не будут привлечены к ответственности за свои действия“, – отметил министр иностранных дел.
Европейский Союз 11-м санкционным пакетом, в том числе, уменьшает возможности России по обходу уже действующих санкций. По предложению Эстонии Европейский Союз ужесточил санкции на экспорт автомобилей в Россию, а также запретил экспорт в Россию пневматического и газового оружия, и другого подобного оружия. Судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, в том числе судам, отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещен заход в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.
Впервые в качестве сдерживающей меры в пакет была включена возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подпадающие под санкции товары, поступают в Россию. Эта мера может быть применена, когда дипломатические усилия со страной, допускающей нарушение санкций, не удались. Это позволяет, прежде всего, запретить экспорт чувствительных товаров двойного назначения и некоторых товаров, связанных с оборонной промышленностью.
В качестве важного элемента предотвращения уклонения по предложению Эстонии, Латвии, Литвы и Польши запрет на транзит через Россию в третьи страны будет также распространен на товары, которые могут быть использованы для повышения обороноспособности России, и на товары, используемые в авиации. По предложению Эстонии и других стран Балтии и Польши будут расширены санкции на дорожный транспорт, запрещая перевозку грузов в ЕС прицепами, зарегистрированными в России. Товары, которые Россия использовала в войне против Украины, в том числе электроника, полупроводники и камеры, будут добавлены в список запрещенных к экспорту.
В список ужесточившихся экспортных ограничений внесены 87 компаний оборонной промышленности, в том числе компании третьих стран, причастные к продаже беспилотников из Ирана и уклонению от санкций. Вместе с ними под санкции уже попадают почти 1800 физических и юридических лиц за подрыв территориальной целостности Украины.
С начала российской агрессии против Украины Европейский Союз постоянно ужесточал санкции против России. На сегодняшний день принято 11 санкционных пакетов, цель которых – повысить цену агрессии для России и вместе с другими внешнеполитическими мерами оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию в Украине.
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