Праздничная речь Президента Эстонии: большинство наших людей поддержат вооруженное сопротивление, если Эстония подвергнется нападению

Добровольцы Кайтселийта и молодежных организаций Noored Kotkad и Kodutütred! Дорогой народ Эстонии!

Начавшиеся 24 февраля 2022 года полномасштабные агрессивные военные действия России против Украины переместили в фокус наших многочисленных дискуссий такие темы как безопасность, государственная оборона Эстонии и оборонительный дух. Эти дискуссии велись повсюду, от Рийгикогу до каждого дома в Эстонии. И это правда, потому что безопасность нашей страны и людей – дело каждого из нас. Для меня, пожалуй, наиболее важной мыслью этих дискуссий является сказанное в новом документе об основах политики безопасности: безопасность Эстонии начинается с нас самих, в том числе с действий и готовности каждого отдельного человека. Добровольцы Кайтселийта и молодежных организаций Noored Kotkad и Kodutütred, которые построились здесь сегодня, – хороший и прекрасный пример.

К этому добавляется еще один важный принцип, который мы видим на каждом параде в честь Дня победы: волонтерство, желание тысяч людей добровольно и самостоятельно действовать во имя сохранения безопасности Эстонии. Все началось более 30 лет назад, когда в то время очень молодые или просто молодые Мартин Херем и Рихо Юхтеги, кто наряду со школой, кто наряду с работой были одними из инициаторов возрождения Союза обороны – Кайтселийта. Такая страсть и вера нужны нам и сейчас.

Здесь я вспоминаю недавний радостный пример широкомасштабной государственной обороны Эстонии. Несколько дней назад впервые были отмечены полсотни предпринимателей, которые внесли заметный вклад в поддержку государственной обороны.

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