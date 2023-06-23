Праздничная речь Президента Эстонии: большинство наших людей поддержат вооруженное сопротивление, если Эстония подвергнется нападению(8)
Мы должны продолжать прилагать усилия для создания в Эстонии заботливого, народного общества, сила которого значительно превосходит зло, каким бы мощным оно ни было. Чувство единства и убежденность в том, что здесь находится наш общий дом, станут первой линией обороны Эстонии, сказал президент Эстонии Алар Карис на параде в честь Дня победы в Вильянди.
Речь президента опубликовал на русском языке портал ERR.
Добровольцы Кайтселийта и молодежных организаций Noored Kotkad и Kodutütred! Дорогой народ Эстонии!
Начавшиеся 24 февраля 2022 года полномасштабные агрессивные военные действия России против Украины переместили в фокус наших многочисленных дискуссий такие темы как безопасность, государственная оборона Эстонии и оборонительный дух. Эти дискуссии велись повсюду, от Рийгикогу до каждого дома в Эстонии. И это правда, потому что безопасность нашей страны и людей – дело каждого из нас. Для меня, пожалуй, наиболее важной мыслью этих дискуссий является сказанное в новом документе об основах политики безопасности: безопасность Эстонии начинается с нас самих, в том числе с действий и готовности каждого отдельного человека. Добровольцы Кайтселийта и молодежных организаций Noored Kotkad и Kodutütred, которые построились здесь сегодня, – хороший и прекрасный пример.
К этому добавляется еще один важный принцип, который мы видим на каждом параде в честь Дня победы: волонтерство, желание тысяч людей добровольно и самостоятельно действовать во имя сохранения безопасности Эстонии. Все началось более 30 лет назад, когда в то время очень молодые или просто молодые Мартин Херем и Рихо Юхтеги, кто наряду со школой, кто наряду с работой были одними из инициаторов возрождения Союза обороны – Кайтселийта. Такая страсть и вера нужны нам и сейчас.
Здесь я вспоминаю недавний радостный пример широкомасштабной государственной обороны Эстонии. Несколько дней назад впервые были отмечены полсотни предпринимателей, которые внесли заметный вклад в поддержку государственной обороны.
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То, как работодатели относятся к работникам, отправившимся на учебные сборы резервистов, напрямую влияет на нашу обороноспособность, поскольку для резервистов важно сохранить свои доходы на время учебных сборов. Мне очень приятно, что становится все больше предприятий, которые так или иначе поощряют участие работников в учебных сборах резервистов. Частный сектор поддерживает защитников государства и другими способами: предоставление техники или машин для учений, предложение гибкого рабочего времени для близких людей резервистов, бесплатное питание членов Кайтселийта на учениях и приобретение для них термокамер. И вспомним о том, сколько предпринимателей ежедневно участвуют в деятельности Кайтселийта.
Спасибо вам всем!
Дорогие друзья!
В День победы, когда мы отмечаем одну из наших важнейших военных побед во имя свободы Эстонии, мы можем с гордостью говорить о впечатляюще сильном оборонительном духе эстонского народа. Опросы показывают, что 83 процента наших людей поддержат вооруженное сопротивление, если Эстония подвергнется нападению. Количество тех, кто готов сам внести свой вклад в военную оборону, также значительное.
Это кристально четкое послание противнику: у нас есть твердая воля сражаться за свою страну.
Добавлю сюда сказанное прусским военачальником Карлом фон Клаузевицем: война признается завершенной не уничтожением военной силы и завоеванием государства, а только тогда, когда народ отказывается от сопротивления.
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Нападение России на Украину привело не к нагнетанию страха, а лишь к усилению оборонительного духа народа Эстонии.
Когда я говорю о народе Эстонии, то имею в виду и тех соотечественников, чей родной язык не является эстонским. Среди них агрессия со стороны России также подняла желание сражаться за Эстонию. Каждая российская ракета или атака на детский сад, больницу, многоквартирный дом или водохранилище в Украине заставляет людей отворачиваться от сегодняшней России. Кровавая война Кремля не усиливает, а лишь подрывает запросы Москвы о сохранении с ней культурных или политических связей среди русскоязычных жителей за пределами России.
Мы, со своей стороны, должны продолжать прилагать усилия для создания в Эстонии заботливого, народного общества, сила которого значительно превосходит зло, каким бы мощным оно ни было. Чувство единства и убежденность в том, что здесь находится наш общий дом, станут первой линией обороны Эстонии.
Дорогие соотечественники!
В условиях ухудшения безопасности Эстония в целом должна предпринять наиболее более быстрые и значительные усилия по укреплению безопасности, но мы здесь не одни. Вместе с союзниками по НАТО мы можем обеспечить Эстонии надежное сдерживание и военную оборону. День победы – подходящее время, чтобы поблагодарить наших союзников, которые здесь вместе с нами поддерживают безопасность Эстонии.
Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе принесет новые решения, которые закрепят соответствующую оборонительную позицию на постоянную российскую угрозу. В том числе соглашения, связанные с новыми региональными планами обороны, обновленной моделью войск и военным управлением, а также с увеличением предварительного размещения.
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Передовая оборонительная позиция НАТО, где каждый союзник будет защищен с первого метра, принесет на восточный фланг НАТО больше союзнических войск, их возможностей и оборудования. Но упомянутое также требует от нас большей готовности, чтобы принять все это. Такая военная позиция исходит из совместного анализа НАТО того масштаба военной мощи, которая нужна нам здесь, в Эстонии, для отражения атаки противника на месте. Только реализуя эти решения, мы можем убедить нашего противника в том, что любая военная провокация потерпит неудачу.
Для обеспечения такой позиции сдерживания и обороны Эстония и все члены НАТО должны увеличить объем инвестиций в свои вооруженные силы, вооружение, оборудование и инфраструктуру. В 2022 году расходы Европы на оборону впервые превысили уровень 1989 года. Весь Запад реагирует на ухудшение обстановки в сфере безопасности и в долгосрочной перспективе готовится к тому, что мир станет более опасным. Учитывая, что с Россией, завязшей в агрессивной войне, нельзя вести переговоры и что агрессора сдерживают только его потери.
Принятое политическое решение выделить 3% от ВВП на оборону далось нам непросто. История также показывает, что эпоха военного противостояния влечет за собой возросшее налоговое бремя. В то же время мы видим наступление сложных времен в экономике Эстонии, закрытие предприятий, снижение инвестиционной готовности предпринимателей, колебания иностранных инвесторов. Трехпроцентная инвестиция в безопасность должна развеять эти колебания. Потому что чем лучше защищена Эстония, тем безопаснее она для экономики, инвестиций и каждого человека.
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К сожалению, государственная оборона затрагивает и нашу жизненную среду. Ситуация в сфере безопасности сделала крайне необходимым улучшение возможностей подготовки Сил обороны и Кайтселийта. Кроме того, необходимо предложить союзникам возможность проводить здесь именно такие учения, которые подготовили бы их для обороны Эстонии. Наши соседние страны занимаются этим: Латвия строит военный полигон „Селия“ площадью 25 000 гектаров, Литва – полигон „Рудининкай“ на 17 000 гектаров. Наше расширение полигона в Нурсипалу увеличит его до девяти тысяч гектаров.
Последние полтора года подтвердили, что за безопасность нужно платить более высокую цену, чем было до сих пор, и что связанное с государственной обороной затрагивает повседневную жизнь каждого из нас сильнее, чем прежде.
Во время Освободительной войны наша национальная гордость и уверенность в себе стали крепкими как сталь. И сегодня у нас есть все основания верить в нашу страну и быть готовыми защищать ее. До сих пор, к счастью, это стремление нам доводилось проявлять только на учениях „Еж“, „Волк“, „Весенний шторм“, „Шип“ и так далее. И чем лучше мы действуем в учениях, в том числе вместе с союзниками, тем меньше вероятность того, что Эстония превратится в поле боя.
В заключение желаю, чтобы в нынешний День победы мы думали о вооруженных силах Украины, которые начали контрнаступление. Очевидно, что их задача сложна и будут потери. Но будем надеяться, что при поддержке Эстонии и других друзей удастся развить первоначальные успехи и одержать победу, от которой зависит и наша безопасность.
С парадом и с Днем победы!
Да здравствует Кайтселийт! Да здравствует Эстония!
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