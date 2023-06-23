Президент Карис на открытии восстановленного монумента свободы в Вильянди: нельзя допустить разочарования жителей Эстонии в государстве

„Давайте будем помнить об этом. Наша жизнеспособность и развитие требуют большей ответственности и достоинства от тех, на кого возложено больше ответственности. Поступая наоборот, они бросают тень на образ нашей государственной власти в глазах собственного народа. Разочарование за разочарованием и требование за требованием, как камень за камнем, могут в конечном итоге привести к тому, что это оттолкнет людей от своей страны. Не от своей земли и народа, а от своей страны“, — сказал президент Алар Карис.