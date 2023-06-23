Президент Карис на открытии восстановленного монумента свободы в Вильянди: нельзя допустить разочарования жителей Эстонии в государстве(20)
На открытии статуи Свободы в Вильянди президент Алар Карис напомнил о демократическом выборе Эстонии. Так было и в трудные годы Освободительной войны: было избрано и Учредительное собрание, которое несмотря на споры и разногласия начало строить свободную страну, поскольку был консенсус, что только свободная Эстония станет гарантией нашего языка и культуры, нашего существования на протяжении веков.
„Давайте будем помнить об этом. Наша жизнеспособность и развитие требуют большей ответственности и достоинства от тех, на кого возложено больше ответственности. Поступая наоборот, они бросают тень на образ нашей государственной власти в глазах собственного народа. Разочарование за разочарованием и требование за требованием, как камень за камнем, могут в конечном итоге привести к тому, что это оттолкнет людей от своей страны. Не от своей земли и народа, а от своей страны“, — сказал президент Алар Карис.
Он пояснил, что открытие памятника павшим в Освободительной войне является хорошим поводом напомнить об этом как Рийгикогу, правительству, органам местного самоуправления, так и самому главе государства. „Не будем допускать роста разочарования и пускать страну на самотек“, — подчеркнул глава государства.
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