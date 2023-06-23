Российские войска атаковали ракетами аэродром в Хмельницкой области. Командование ВСУ заявляет, что все ракеты сбиты

В сообщении говорится, что всего было запущено 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 — всех их удалось сбить. Помимо этого, заявило командование Воздушных сил, был уничтожен российский разведывательный дрон „неустановленного типа“.

В украинских пабликах активно обсуждалась версия, что удар по аэродрому в Хмельницкой области был нанесен, так как на нем находятся самолеты, с которых ракетами Storm Shadow был обстрелян Чонгарский мост в Крыму. Комментариев из официальных источников по этому поводу нет.

22 июня администрации аннексированного Крыма и Херсонской области заявили, что украинские военные нанесли удар по мосту возле Чонгара — соединяющему полуостров и регион. Мост, по их словам, был обстрелян ракетами Storm Shadow — самым дальнобойным оружием, которое есть у ВСУ в данный момент. О передаче таких ракет Украине в мае объявила Великобритания. В администрации Крыма заявили, что мост будет восстановлен через несколько недель.

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