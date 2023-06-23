ФСБ объявила о задержании пяти человек, пытавшихся вывести из РФ килограмм цезия-137, чтобы использовать его „в ущерб российским интересам в зоне СВО“

В заявлении, распространенном Центром общественных связей ФСБ, которое цитирует РИА Новости, говорится:

Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезий-137 за 3,5 миллиона долларов с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе специальной военной операции (СВО).

Преступная группа, добавили в ФСБ, „действовала при координации гражданина Украины“. По версии российской спецслужбы, радиоактивное вещество собирались использовать „для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России“.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские власти неоднократно заявляли, что украинская сторона якобы готовит провокации с применением „грязной бомбы“. Так, в октябре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, как было объявлено, провел несколько телефонных разговоров с иностранными коллегами, выражая озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением „грязной бомбы“.

Доказательств того, что у Украины есть „грязная бомба“, российская сторона ни разу не предоставила. Президент Украины Владимир Зеленский после одного и таких заявлений властей РФ говорил, что Россия обвиняет других в том, что планирует совершить сама.

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