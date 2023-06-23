Институт здоровья Эстонии выяснил, в каком регионе больше всего клещей

Клещи обитают в парках и зеленых зонах большинства эстонских городов, выяснилось в ходе исследования Института развития здоровья (TAI). Больше всего клещей было обнаружено в Валга.

„В целом клещи есть везде. Только в двух городских парках мы не нашли ни одного клеща. При этом в одном городе мы посетили еще одно место, и там были клещи. Это не показатель, что клещей в этом городе нет“, - сказала научный сотрудник Института развития здоровья Мария Викентьева.

Клещей не нашли в лишь в Хаапсалуской крепости и в центральном парке Киллинги-Нымме. Больше всего опасных кровососов было найдено на тропе здоровья в Валга, где обитает 27 клещей на 100 квадратных метров. Исследователи выяснили, что существует очень большая вероятность подцепить клеща, играя в популярную игру диск-гольф.

Также очень много клещей исследователи находили на тропах здоровья. Насекомые были обнаружены на пешеходных дорожках или вдоль них. Исследователи также развеяли миф, что на открытых полях клещи не живут.

Носителями каких инфекционных болезней являются клещи, найденные в городских парках Эстонии, станет известно осенью, после проведения дополнительных исследований.