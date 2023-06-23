Нападающий сборной Бразилии признался, что изменил своей беременной девушке в День святого Валентина

Ранее сообщалось, что бразильский футболист подписал договор со своей девушкой, который позволяет Неймару изменять Бьянкарди. В контракте говорится, что бразильцу надлежит „соблюдать осторожность“ в своих связях. При этом он обязательно должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы.

Звезда футбола воспользовался случаем и признался, что сделал это в День святого Валентина.

В апреле Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди объявили о том, что ждут ребенка, но, несмотря на это, бразилец решил „провести время“ с другой женщиной. Теперь Неймар сожалеет о своем поступке и написал в своем Instagram длинный пост с извинениями перед своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди за измену.

„Я не должен был этого делать, и ты нужна мне в нашей жизни. Я видел, как сильно ты страдала из-за этого и как сильно ты хочешь быть рядом со мной. Я видел, как тебе было тяжело, как ты страдала и хотела быть рядом со мной. Меня не было. Я совершаю ошибки каждый день, как на поле, так и за его пределами“, — написал Неймар. „Все это ударило по одному из самых важных людей в моей жизни. По женщине, которую я мечтал видеть рядом, матери моего ребенка“.

Неймар написал, что уже извинился перед семьей и женой за свои действия, но чувствовал себя обязанным обнародовать извинения.

„Если частное дело становится публичным, то и извинения должны быть публичными. Я не могу представить себя без тебя. Я не знаю, получится ли все у нас, но сегодня ты – это уверенность, которая мне нужна. Наша цель будет превыше всего, наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит. Мы – навсегда“, — продолжила звезда бразильского футбола в своем посте.

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