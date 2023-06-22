Эстонские легкоатлеты установили новые личные рекорды

Второе место в метании копья у женщин заняла Гедли Туги, которая с пятой попытки установила новый личный рекорд 60,19. Ее превзошла только латышка Лина Музе, победный результат которой составил 62,38 метров.

„Я довольна выступлением, потому что личный рекорд есть личный рекорд. Я показала хорошие результаты с первых трех попыток. 60 метров - магический предел. Если результат будет меньше, я с обидой уйду из сектора“, — проанализировал Туги соревнования в интервью ERR.

Рекорд Эстонии среди женщин в метании копья принадлежит Лийне Лаасма , которая в 2016 году на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате метнула на 63,65 метра.

Карл Эрик Назаров показал самый быстрый старт в своей жизни в мужском забеге на 200 метров. В сильнейшем забеге наш спортсмен показал время 20,94, с которым Назаров стал четвертым. Быстрее всех был словак Ян Волко (20,53), вторым финишировал литовец Гедиминас Трускаускас (20,60), а третьим финишировал латыш Оскарс Грава (20,87).

Рекорд Эстонии в беге на 200 метров принадлежит Мареку Нийду, который в лучшем старте своей карьеры показал время 20,43. Благодаря сегодняшнему результату Назаров поднялся на второе место в общем зачете Эстонии.

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