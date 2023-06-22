22.06.2023, 19:38
Береговая охрана США: в зоне поисков пропавшего батискафа „Титан“ найдены обломки(8)
ФОТО: | Getty Images via AFP
Береговая охрана США сообщает, что в районе поиска подводной лодки „Титан“ обнаружены обломки.
Береговая охрана США сообщает, что дистанционно управляемый аппарат обнаружил обломки возле района поиска Титана, и официальные лица „оценивают информацию“.
Неясно, связаны ли эти обломки с пропавшей подводной лодкой, сообщает CNN.
Береговая охрана США добавила, что через несколько часов состоится пресс-конференция, на которой обсудят находку.
Ранее сообщалось, что примерно к 14:08 на пропавшем батискафе кончился воздух, судя по расчетам специалистов Береговой охраны США