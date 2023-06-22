За рубежом
22.06.2023, 19:38

Береговая охрана США: в зоне поисков пропавшего батискафа „Титан“ найдены обломки

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OceanGate
OceanGate
ФОТО: DAVID RYDER | Getty Images via AFP

Береговая охрана США сообщает, что в районе поиска подводной лодки „Титан“ обнаружены обломки.

Береговая охрана США сообщает, что дистанционно управляемый аппарат обнаружил обломки возле района поиска Титана, и официальные лица „оценивают информацию“.

Неясно, связаны ли эти обломки с пропавшей подводной лодкой, сообщает CNN.

Береговая охрана США добавила, что через несколько часов состоится пресс-конференция, на которой обсудят находку.

Ранее сообщалось, что примерно к 14:08 на пропавшем батискафе кончился воздух, судя по расчетам специалистов Береговой охраны США

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