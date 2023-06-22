ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (484-й день) | Шмыгаль: Украина освободила 113 кв. км своей территории

Шмыгаль: Украина освободила 113 квадратных километров своей территории

ВСУ в ходе продолжающегося контрнаступления освободили 113 квадратных километров украинской территории, включая восемь сел, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

„Это огромная территория“, - подчеркнул он и призвал наблюдателей к терпению. „Контрнаступление - это серия военных операций: частично наступательных, частично оборонительных. Иногда тактические перерывы необходимы“, - сказал украинский премьер. По его словам, продвижение ВСУ также замедляют минные поля, созданные российской армией.

„Мы не будем тратить жизни наших солдат так же, как это делает Россия, - подчеркнул Шмыгаль. - Мы будем проводить очень тщательно продуманные наступательные операции. Вот почему это может занять время“.

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„Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков - в 1-ю и 20-ю армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии“, - заявил он на совещании президента РФ. По утверждению Шойгу, „пять полков сформированы уже более чем на 60%“, речь, по его словам, идет „и о личном составе, и о технике“.

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