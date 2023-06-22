ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (484-й день) | Шмыгаль: Украина освободила 113 кв. км своей территории
Подводим итоги еще одного дня войны.
Шмыгаль: Украина освободила 113 квадратных километров своей территории
ВСУ в ходе продолжающегося контрнаступления освободили 113 квадратных километров украинской территории, включая восемь сел, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.
„Это огромная территория“, - подчеркнул он и призвал наблюдателей к терпению. „Контрнаступление - это серия военных операций: частично наступательных, частично оборонительных. Иногда тактические перерывы необходимы“, - сказал украинский премьер. По его словам, продвижение ВСУ также замедляют минные поля, созданные российской армией.
„Мы не будем тратить жизни наших солдат так же, как это делает Россия, - подчеркнул Шмыгаль. - Мы будем проводить очень тщательно продуманные наступательные операции. Вот почему это может занять время“.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал Владимиру Путину к концу июня „сформировать резервную армию“
„Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков - в 1-ю и 20-ю армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии“, - заявил он на совещании президента РФ. По утверждению Шойгу, „пять полков сформированы уже более чем на 60%“, речь, по его словам, идет „и о личном составе, и о технике“.
В Украину запретили ввозить книги из России и Беларуси
Президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ввозить и распространять в Украине издательскую продукцию, которая имеет происхождение, издана или ввозится с территории РФ, Беларуси или временно оккупированной территории Украины. Исключение - не больше 10 экземпляров для личного пользования в багаже физлиц.
Зеленский: Россия готовит теракт на ЗАЭС
„Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого“, - заявил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении.
Он напомнил, что радиация не знает государственных границ „и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра“. „Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам - каждому в мире. Все подтверждения. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка - все страны, абсолютно все, должны это знать“, - подчеркнул Зеленский, добавив, что никаких терактов на атомных станциях „никогда и нигде не должно быть“ и на этот раз „не должно быть как с Каховкой“: „Мир предупрежден, значит мир может должен действовать“.
Шольц призвал НАТО укрепить боеспособность Украины
Канцлер Германии Олаф ШольцФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за предоставление всеобъемлющих гарантий безопасности Украине, но подчеркнул, что считает преждевременным ее вступление в альянс до окончания войны.
„Мы должны трезво смотреть на текущую ситуацию“, - отметил он в своем правительственном заявлении. Киев „сам сказал, что о членстве в НАТО не может быть речи, пока Россия ведет войну против Украины. Вот почему я предлагаю, чтобы мы сосредоточились в Вильнюсе (на июльском саммите НАТО. - Ред.) на том, что сейчас является абсолютным приоритетом, а именно на укреплении реальной боеспособности Украины“, добавил канцлер ФРГ.
По его словам, НАТО в сотрудничестве со странами „Группы семи“ (G7) и Евросоюзом разрабатывает „эффективные и долгосрочные обязательства в области безопасности“. Это позволит „оказывать устойчивую военную поддержку Украине, в том числе современным западным оружием. И в то же время укрепить экономическую устойчивость Украины в ее оборонительной борьбе против российской агрессии“, подчеркнул Олаф Шольц.
Президенты ФРГ и Кыргызстана обсудят последствия войны в Украине для стран Центральной Азии и Европы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) находится с официальным визитом в Кыргызской Республике. По его словам, значительная часть встречи с руководством Кыргызстана будет посвящена последствиям войны в Украине для стран Центральной Азии и Европы. Ранее президент ФРГ нанес официальный визит в Республику Казахстан.
В аннексированном Крыму сообщили об ударе по Чонгарскому мосту
Чонгарский мост между аннексированными Крымом и Херсонской областью поврежден из-за обстрела. По сообщениям в местных пабликах, движение по мосту через Сиваш остановлено. По данным Telegram-канала „Крымский ветер“, пока идет обследование конструкций Чонгарского моста, россияне направляют все движение через Армянск. Представители российских оккупационных „властей“, в частности „глава“ аннексированного Крыма Сергей Аксенов, заявили, что обстрел велся со стороны ВСУ. Украинская сторона информацию пока не комментировала.
Под Бердянском ночью прозвучал взрыв
Под временно оккупированным Бердянском в Запорожской области ночью 22 июня прозвучал взрыв. „В 1.40 в районе Бердянска раздался громкий взрыв, который был слышен в 50 км в селе Урзуф в Мариупольском районе. Местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха „Роза“ села Азовское Бердянского района. После прилета возник пожар…“, - говорится в сообщении в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По материалам DW.