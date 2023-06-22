Полиция ищет пропавшего 73-летнего Вальдора в Локса

Вальдор ростом почти 180 см, худощавого телосложения, у него короткие седые волосы. На Валдоре серая рубашка с черными подтяжками и синие штаны.

На данный момент неизвестно, в каком направлении ушел Вальдор из дома престарелых на улице Tallinna. Известно, что мужчина с трудом передвигается и хромает. Вальдор может быть не в состоянии адекватно воспринимать окружающий мир.

В настоящее время полиция разыскивает мужчину в окрестностях, к поискам привлечены кинологи с полицейскими собаками, в ближайшее время поиски мужчины начнутся с вертолета.

Полиция просит всех, кто видел Вальдора с момента его исчезновения, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.