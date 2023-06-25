Lost in translation. Сможет ли искусственный интеллект заменить переводчиков?(2)
Искусственный интеллект активно теснит работников умственного труда. Одними из первых последствия развития технологического прогресса почувствовали на себе переводчики: за счет внедрения машинного перевода только в Еврокомиссии подразделение переводчиков за последнее десятилетие сократилось на 17%. Что думают об этом представители отрасли? И насколько высока вероятность, что роботы полностью заменят живых специалистов?
Правила для роботов
Международное сообщество озабочено стремительным развитием ИИ без надлежащей нормативной базы. Евросоюз сейчас готовит экспериментальный набор правил для использования ИИ, который, в том числе, будет касаться и систем перевода. В частности, должны быть введены меры по обеспечению прозрачности нейросетей, таких как ChatGPT. Владеющие ими компании будут обязаны раскрывать контент, создаваемый искусственным интеллектом, а также предотвращать использование данных в нарушение авторских прав или принципов конфиденциальности.