ВИДЕО | Тармо Кинк, ударивший соперника по лицу, заработал красную карточку во время матча Кубка Эстонии

Таллиннский „Зенит“ и футбольный клуб „Хийумаа“ играли между собой в первом раунде Кубка Эстонии. Главной темой для обсуждения стала красная карточка экс-игрока сборной Эстонии Тармо Кинка.

На 16-й минуте матча Тармо Кинк ударил рукой игрока из противоположной команды Кермо Платова по лицу. Главный судья Максим Рамазанов остановил игру и показал Кинку красную карточку.

„Он утверждал, что сделал это намеренно так как иначе нам было бы слишком легко играть!“, — посмеялся Тамм (автор трех голов в составе „Зенита“) в интервью Soccernet. „Нас даже немного удивило, что соперник не смог воспользоваться численным большинством. Может быть, у них что-то засело в голове и они слишком старались. Они могли бы играть проще“, - сказал он.

Играя в меньшинстве, „Зенит“ все же выиграл за счет голов, забитых во втором тайме. Три гола Хайко Тамма принесли победу столичному клубу со счетом 3:1 и гарантировали выход во второй круг Кубка Эстонии.

Полное описание матча можно прочитать на портале Soccernet.ee.

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