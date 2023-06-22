На пароме „Регула“ накануне праздников произошел технический сбой: очередь машин, стоящих в порту, достигает полутора километров
Хотя, по словам TS Laevad, все было заранее продумано, сегодня технологии их неожиданно подвели: паром „Регула“, который осуществляет сообщение между материком и островом Муху, в данный момент не может обслуживать пассажиров. Время неудачное - на острова с материка едет большие количество людей, которые планировали насладиться летом на лоне природы.
„На пароме „Регула“ произошел технический сбой в системе управления, и в данный момент судно не может выйти в море. Команда работает над поиском и устранением ошибки. Мы доставляем всех пассажиров на Муху и Сааремаа на основных кораблях. Мы просим пассажиров отнестись с пониманием и терпением“, — сообщила Катрин Арон, глава отдела обслуживания и торговли TS Laevade и член правления.
Герда Рааг, специалист по маркетингу TS Ships, добавила Delfi, что на данный момент очередь машин в порту Виртсу выходит на дорогу — это значит, что машины выстроились друг за другом на протяжении полутора километров.
Однако путешественникам не стоит опасаться, что сегодня они не смогут выйти в море, заверила Рааг.