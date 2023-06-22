Чистый процентный доход эстонских банков – один из самых больших в еврозоне

Хотя чистый процентный доход банков в Эстонии в размере 2,4% в 2021 году был самым большим в еврозоне, в долгосрочной перспективе он будет меньше, чем у Кипра и Словакии.

На процентные доходы эстонских банков в основном влияет тот факт, что у большей части выдаваемых здесь кредитов плавающие процентные ставки, и доходы быстрее и в большей степени изменяются при повышении или понижении процентных ставок.

Если в среднем доля кредитов с фиксированной процентной ставкой на срок менее года в еврозоне приближается к 65%, то в Эстонии она составляет более 90%. Выдаваемые в Эстонии кредиты часто привязаны к шестимесячной ставке Euribor, то есть процентные ставки меняются дважды в год.

Экономист Банка Эстонии Мари Тамм отметила, что процентные расходы банков все-таки будут увеличиваться по мере роста процентных ставок, но для достижения этого уровня потребуется больше времени, чем в случае роста процентных доходов.