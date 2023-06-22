Европа даст 928 млн евро на строительство Rail Baltic

В финансирование проекта Rail Baltic в Эстонии входит строительство основных железнодорожных конструкций, гражданских зданий, подъездных дорог и переездов на нескольких участках трассы, например переезды от Лооне до Алу, от границы Харьюского уезда до Лооне и т.д. Кроме того, строительные работы на участке Юлемисте-Соодевахе, услуги по строительному надзору, а также приобретение земли под главную трассу и сопутствующие процедуры.