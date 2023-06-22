Европа даст 928 млн евро на строительство Rail Baltic
Совместное предприятие Rail Baltica RB Rail AS объявило сегодня о выделении компании 928 миллионов евро в рамках второго периода применения многолетней финансовой программы (2021-2027) финансирования Европейского Союза.
В финансирование проекта Rail Baltic в Эстонии входит строительство основных железнодорожных конструкций, гражданских зданий, подъездных дорог и переездов на нескольких участках трассы, например переезды от Лооне до Алу, от границы Харьюского уезда до Лооне и т.д. Кроме того, строительные работы на участке Юлемисте-Соодевахе, услуги по строительному надзору, а также приобретение земли под главную трассу и сопутствующие процедуры.
Европейская комиссия отобрала 107 проектов транспортной инфраструктуры, которые получат 6,2 млрд евро пособий из европейских фондов.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.