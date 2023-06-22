МОК отозвал признание возглавляемой россиянином федерации бокса

„Подтверждаем доклад и решение о необходимости отзыва признания IBA. Это единственное логичное решение. Также очевидно, что IBA в сложившихся условиях не может организовывать отборочный турнир на Олимпийские игры‑2024“, — сказал де Кеппер, которого цитирует „Матч ТВ“.

Признание IBA было приостановлено МОК при предыдущем руководстве федерации в 2019 году из-за проблем с управлением, финансами и судейством. С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев, который сообщил о погашении всех долгов, однако в МОК считают, что организация сделала недостаточно.



Олимпийский турнир по боксу в Токио проводила специальная комиссия МОК. IBA также не могла проводить отборочные турниры в этом виде спорта на Игры-2024, МОК в сентябре 2022 года представил свою квалификационную систему. В четверг де Кеппер заявил, что „гарантирует“ присутствие бокса и в программе Игр-2028.



Reuters 12 июня сообщал, что IBA оспорит решение МОК в Спортивном арбитражном суде.