Врач, пытавшийся спасти жизнь знаменитого велогонщика, описал подробности трагедии

Медер съехал с трассы на спуске, где скорость достигает 100 километров в час.

Роланд Креч, врач, работавший в велотуре, одним из первых пришел на помощь Медеру, по словам которого сразу стало ясно, что ситуация критическая.

„Он не двигался, пульса не было. Мы с физиотерапевтом подняли его и начали сердечно-лёгочную реанимацию. Затем пришла помощь от спасателей“, — сказал врач швейцарским СМИ.

Реанимация длилась 25 минут, в результате чего сердце швейцарца на некоторое время заставили работать. Медер был доставлен в больницу спасательным вертолетом. Однако мужчина так и не пришел в сознание и на следующее утро скончался.

„Возможно, скорость была слишком большая, тормоза не сработали или он поскользнулся“, — предположил Креч о причинах аварии.

Смерть велогонщика потрясла весь велосипедный мир. Шестой этап велотура, который должен был состояться на следующий день после аварии, отменили. Вместо этого все гонщики проехали последние 25 км в прогулочном режиме в память о Медере. А следующий, седьмой этап, был нейтрализован для общего зачета в групповой гонке, где не было победителя.

Видео спуска, на котором Медер сошел с трассы.

Джино Медер выступал за команду Bahrain Victorious с 2021-го, в том же году он выиграл этап престижной велогонки „Джиро д`Италия“. Кроме того, в послужном списке швейцарца значится победа в молодежной классификации Вуэльты-2021.

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