Как пройдет празднование Яанова дня в Нарве

Программа пройдет у пруда напротив трассы для тюбинга на Ореховой горке. Есть мероприятия и для детей, и для взрослых. В 17:00 начнется „Сказочное шоу“ для ребят, в 17:30 состоится семейный квест, а в 18:00 пройдет конкурс на самый необычный венок. Можно заготовить венок заранее, а можно сплести его на месте из любых материалов. Организаторы приветствуют фантазию. В 19:00 Владимира Чердакова и команда „Супрядок“ порадует своим выступлением, в 20:00 зажгут костер, и в 20:30 начнется концерт.