Зеленский: Россия готовит теракт на Запорожской АЭС

„К сожалению, уже не раз мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра“, — сказал Зеленский.

По его словам, соответствующую информацию он получил от украинских спецслужб. Он добавил, что Украина передаст эти данные своим партнерам: „Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка — все страны, абсолютно все должны это знать“.

На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, а значит мир может и должен действовать.

Слова Зеленского прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что это „очередная ложь“. „Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели — все, что хотели видеть“, — сказал Песков.

20 июня глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что российские военные дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель. На следующий день МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором говорилось, что во время визита главы организации Рафаэля Гросси в середине июня около пруда-охладителя мин обнаружено не было. В агентстве отметили, что им известно о минах, заложенных за пределами периметра станции, а также в „определенных местах внутри [периметра]“.

После разрушения плотины Каховской ГЭС, в котором Россия и Украина обвиняют друг друга, охлаждение Запорожской АЭС осуществляется за счет пруда-охладителя, расположенного рядом со станцией. В начале июня Рафаэль Гросси заявил, что пруда будет достаточно для охлаждения станции в течение нескольких месяцев. Также он подчеркнул, что сейчас жизненно важно, чтобы этот пруд-охладитель оставался нетронутым.

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