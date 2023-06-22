Личинки кровяных сосальщиков, сине-зеленые водоросли, кишечные энтерококки – в каких водоемах можно купаться?(12)
RusDelfi обратился в Департамент здоровья и выяснил, в каких водоемах сейчас можно купаться, а в каких – нет.
Последние пробы показали, что на сегодняшний день качество воды в большинстве мест для купания очень хорошее, за исключением тартуского канала Анне (пробы, взятые 14.06.23) – там превышено количество кишечных энтерококков – бактерий, обычно обитающих в кишечнике человека. Энтерококки могут вызвать инфекции.
„Помимо специальных мест купания, пробы воды берутся также из общественных водоемов, которые могут традиционно использоваться для купания“, – сообщает главный специалист отдела состояния окружающей среды Департамента здоровья Ауне Аннус-Урмет. Их результаты также доступны на сайте Департамента здоровья.
Аннус-Урмет поясняет, что превышение контрольного значения еще не означает, что существует непосредственная угроза здоровью, но свидетельствует о том, что стоит быть осторожнее при купании. „В зависимости от количества присутствующих бактерий следует принять соответствующие меры. В случае повышенного содержания бактерий в воде следует избегать купания, особенно людям со слабым здоровьем и иммунной системой и детям, а также тем, у кого есть открытые раны“, – говорит специалист. Она напоминает, что при купании нужно стараться не глотать воду и, по возможности, умываться и переодеваться после купания.
Также в каждой зоне купания на видных местах должны быть вывешены специальные таблички с указанием качества воды в данном месте:
Подобное ранжирование показывает, насколько высока вероятность ухудшения качества воды (превышения контрольных значений микробиологических показателей) в данный сезон. „Если качество воды оценивается как „очень хорошее“, то вероятность ухудшения качества в текущем сезоне очень мала. Однако чем ниже показатель, тем выше вероятность, что в следующем сезоне микробиологические показатели контрольных проб ухудшатся“, – рассказывает Аннус-Урмет.
В Департаменте здоровья отмечают: каждый человек может следить за чистотой. Если в воде плавает большое количество предметов из разных материалов, если вода непрозрачная или видна масляная пленка на поверхности – есть повод сомневаться в чистоте. Также стоит обращать внимание на необычный цвет и запах воды. Возможно рядом есть источники загрязнения – дренажные трубы или водосточные трубы для отвода дождевой воды.
„По мере того, как погода и вода становятся теплее, в некоторых озерах и морях также могут начать расти сине-зеленые водоросли, – предупреждает Аннус-Урмет, – следует с осторожностью относиться к массовым появлениям таких водорослей, поскольку некоторые виды сине-зеленых водорослей при разложении или в процессе своего жизненного цикла могут выделять ядовитые вещества“. На присутствие сине-зеленых водорослей в первую очередь указывает необычный цвет воды: сероватый, желтовато-зеленый или голубовато-зеленый. Снижается прозрачность воды, или кромка берега может быть покрыта плотной массой голубовато-зеленой или беловатой пены.
Если частицы, меняющие цвет воды, настолько малы, что не остаются на погруженной в воду ветке, вероятность появления сине-зеленых водорослей еще выше.
„В основном человек может отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, только если будет пить воду, богатую этими самыми водорослями, – предостерегает Аннус-Урмет. – Взрослые редко серьезно отравляются, в большей опасности находятся дети, пожилые люди, а также домашние и сельскохозяйственные животные“. После купания в воде, богатой сине-зелеными водорослями, следует умыться и переодеться.
Специалист также предупреждает, что в озерах и прудах, где живут улитки (например, обыкновенный прудовик) и есть водоплавающие птицы, по мере прогрева водоемов также могут появляться личинки паразитических червей сосальщиков, или церкарии, которые могут вызывать зудящую сыпь. После купания в таких водоемах желательно ополоснуться чистой водой и насухо вытереться полотенцем.
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