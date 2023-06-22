Личинки кровяных сосальщиков, сине-зеленые водоросли, кишечные энтерококки – в каких водоемах можно купаться?

Последние пробы показали , что на сегодняшний день качество воды в большинстве мест для купания очень хорошее, за исключением тартуского канала Анне (пробы, взятые 14.06.23) – там превышено количество кишечных энтерококков – бактерий, обычно обитающих в кишечнике человека. Энтерококки могут вызвать инфекции.

„Помимо специальных мест купания, пробы воды берутся также из общественных водоемов, которые могут традиционно использоваться для купания“, – сообщает главный специалист отдела состояния окружающей среды Департамента здоровья Ауне Аннус-Урмет. Их результаты также доступны на сайте Департамента здоровья .

Аннус-Урмет поясняет, что превышение контрольного значения еще не означает, что существует непосредственная угроза здоровью, но свидетельствует о том, что стоит быть осторожнее при купании. „В зависимости от количества присутствующих бактерий следует принять соответствующие меры. В случае повышенного содержания бактерий в воде следует избегать купания, особенно людям со слабым здоровьем и иммунной системой и детям, а также тем, у кого есть открытые раны“, – говорит специалист. Она напоминает, что при купании нужно стараться не глотать воду и, по возможности, умываться и переодеваться после купания.

Также в каждой зоне купания на видных местах должны быть вывешены специальные таблички с указанием качества воды в данном месте:

Подобное ранжирование показывает, насколько высока вероятность ухудшения качества воды (превышения контрольных значений микробиологических показателей) в данный сезон. „Если качество воды оценивается как „очень хорошее“, то вероятность ухудшения качества в текущем сезоне очень мала. Однако чем ниже показатель, тем выше вероятность, что в следующем сезоне микробиологические показатели контрольных проб ухудшатся“, – рассказывает Аннус-Урмет.