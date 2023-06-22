Центр тревоги в преддверии Иванова дня: звоня по номеру 112, оставайтесь на линии!

„В летние месяцы, в том числе в праздничные дни, увеличивается нагрузка на номер экстренной помощи, потому что длинные праздники означают больше свободных дней, когда люди проводят больше времени на свежем воздухе и употребляют больше алкогольных напитков. В прошлом году 23 и 24 июня на номер экстренной помощи поступило почти 3700 звонков в сутки, и менее чем в половине случаев требовалась помощь полиции, скорой помощи или спасателей“, – отметил руководитель по разрешению кризисов Центра тревоги Янек Муракас.

На праздники Центр тревоги привлек к работе больше диспетчеров экстренной службы, которые будут отвечать на звонки на номер 112. „Мы готовы к так сказать „часам пик“, когда время ожидания ответа на звонок может быть немного длиннее. Поэтому важно помнить, что, если жизнь, имущество или здоровье находятся под угрозой и вы звоните по номеру экстренной помощи 112, вы должны оставаться на линии до тех пор, пока на звонок не ответят. Если прервать звонок и снова набрать, то вы встанете в конец очереди, то есть, на ваш звонок могут ответить еще позже“.

В праздничные дни чаще всего требуется скорая помощь из-за различных травм. Полицию чаще вызывают на случаи, связанные с распитием алкогольных напитков, а также на случаи, связанные с пьяными лицами и насилием. Помощь спасателей чаще всего нужна из-за вышедших из-под контроля костров. По словам руководителя по разрешению кризисов Центра тревоги Янека Муракаса, в праздничные дни, звонящие часто жалуются на шум. „Каждый год мы получаем звонки с жалобами на нарушение ночного покоя и просьбами призвать шумных тусовщиков к порядку. Таким звонящим мы спокойно объясняем, что ночной покой не действует три раза в году: в новогоднюю ночь, в День независимости Эстонии и в ночь с 23 на 24 июня. Мы призываем всех празднующих к ответственному поведению – в общественных местах нужно вести себя так, чтобы не беспокоить других“.