Таллинн передал Пярну титул летней столицы

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, Таллинн с радостью вручает титул летней столицы Пярну, поскольку наш город еще полгода будет носить титул Зеленой столицы Европы. „Лето пришло в Пярну уже несколько недель назад и город готов к лету. Помимо титула летней столицы в Пярну из Таллинна приедет много отдыхающих“, - добавил Кылварт.

В этом году титул летней столицы прибыл в Пярну по воде. Весенняя столица Тюри отправила посох, символически подтверждающий статус столицы, в Пярну в полдень воскресенья с берега искусственного озера Тюри, вчера он на лодке-долбленке прибыл в Пярну.

Титул летней столицы впервые был передан Пярну в 1996 году.

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