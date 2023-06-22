Владимир Свет о закрытии дорог: прокладку трамвайной линии и проект улицы Пронкси сознательно планировали в одно время(29)
.В центре Таллинна уже продолжительное время реорганизовано движение, очередные изменения вступят в силу 3 июля. Вице-мэр Владимир Свет согласен с тем, что изменения вызовут неудобства, но отмечает, что они все же временные.
3 июля закрываются для движения автомобильного транспорта перекресток бульвара Пыхья и улицы Курси; перекресток Нарвского шоссе и улицы Лайкмаа (перекресток Хобуяама), а также перекресток улицы Пронкси и Нарвского шоссе (для автобусов и местных жителей останутся открыты 1 +1 полосы). Перекресток Хобуяама будет закрыт до 15 октября.
До 13 августа закрывается автобусный терминал торгового центра „Виру“.
Изменения связаны со строительством трамвайной линии в порт Ванасадам и проектом улицы Пронкси.
Как подчеркнул Владимир Свет, целью дорожного строительства является создание нового и качественного городского пространства, которое сохранится на многие годы.
„Совершенно очевидно, что прокладка трамвайной линии в порт Ванасадам, а также реконструкция улиц Йыэ и Пронкси оказывают большое влияние на дорожное движение, но эти работы сознательно были запланировано в одно время, чтобы влияние было краткосрочным, - сказал он. - Если бы мы осуществляли эти проекты с годичным перерывом, движение в центре города было бы нарушено в течение нескольких лет. Свою роль в планировании работ сыграли как сроки финансирования (трамвайная линия в порт Ванасадам), так и готовность подрядчиков участвовать в госпоставках в довольно нестабильной экономической ситуации“.
Владимир Свет отметил, что действительно закрытие перекрестка Хобуяама значительно повлияет на движение, но это произойдет летом, когда движение в городе не такое плотное, как в другое время. „Советую при планировании своего передвижения считаться с тем, что ведутся дорожные работы. Если пунктом назначения не является центр города, имеет смысл воспользоваться альтернативными коридорами движения“, - сказал он.
Вице-мэр обратил также внимание на то, что в центре города во многих местах проложены дороги для легкого транспорта, что позволяет летом многим людям безопасно передвигаться на велосипеде, избегая дорожных пробок. „Конечно, не все готовы сесть на велосипед, но наверняка многие таллиннцы могли бы активнее передвигаться на велосипеде“, - сказал Свет.
3 июля вступают в силу изменения, касающиеся общественного транспорта. Прекращается трамвайное движение по 1-му и 3-му маршрутам. Трамваи 2-го и 4-го маршрутов также ходить не будут. Планируется, что движение по всем четырем трамвайным маршрутам восстановится в сентябре. Ранее предполагалось, что трамваи пустят в середине месяца, однако скорее всего срок сдвинется на конец сентября, это будет зависеть от хода строительства трамвайной линии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.