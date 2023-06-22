Владимир Свет о закрытии дорог: прокладку трамвайной линии и проект улицы Пронкси сознательно планировали в одно время

3 июля закрываются для движения автомобильного транспорта перекресток бульвара Пыхья и улицы Курси; перекресток Нарвского шоссе и улицы Лайкмаа (перекресток Хобуяама), а также перекресток улицы Пронкси и Нарвского шоссе (для автобусов и местных жителей останутся открыты 1 +1 полосы). Перекресток Хобуяама будет закрыт до 15 октября.

До 13 августа закрывается автобусный терминал торгового центра „Виру“.

Изменения связаны со строительством трамвайной линии в порт Ванасадам и проектом улицы Пронкси.

Как подчеркнул Владимир Свет, целью дорожного строительства является создание нового и качественного городского пространства, которое сохранится на многие годы.

„Совершенно очевидно, что прокладка трамвайной линии в порт Ванасадам, а также реконструкция улиц Йыэ и Пронкси оказывают большое влияние на дорожное движение, но эти работы сознательно были запланировано в одно время, чтобы влияние было краткосрочным, - сказал он. - Если бы мы осуществляли эти проекты с годичным перерывом, движение в центре города было бы нарушено в течение нескольких лет. Свою роль в планировании работ сыграли как сроки финансирования (трамвайная линия в порт Ванасадам), так и готовность подрядчиков участвовать в госпоставках в довольно нестабильной экономической ситуации“.

Владимир Свет отметил, что действительно закрытие перекрестка Хобуяама значительно повлияет на движение, но это произойдет летом, когда движение в городе не такое плотное, как в другое время. „Советую при планировании своего передвижения считаться с тем, что ведутся дорожные работы. Если пунктом назначения не является центр города, имеет смысл воспользоваться альтернативными коридорами движения“, - сказал он.