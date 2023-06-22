Помощь на дому: что должен и чего не обязан делать социальный работник?
„Я пожилой больной человек. Так как я не могу справляться сама со многими делами, например, ходить в магазин мне тяжело, ко мне на дом приходит социальный работник. Этой услугой я пользуюсь не так давно и хотела бы через вашу газету получить разъяснения. Какие обязанности должен выполнять этот помощник и что в его компетенцию не входит?“ – с таким вопросом в газету обратилась читательница. „МК-Эстония“ узнала ответ.
Социального работника назначают людям, которые нуждаются в помощи, но могут справляться дома, то есть им не обязательно отправляться в учреждение по уходу. Но что это за услуга и чем должен заниматься приходящий специалист, знают далеко не все.
Когда человек не может сам
„Исходя из пункта 1 § 17 Закона о социальном обеспечении, услуга по уходу на дому входит в перечень обязательных социальных услуг, предоставляемых местным самоуправлением. Цель этой услуги – обеспечить самостоятельное и безопасное проживание совершеннолетнего человека в домашних условиях при сохранении и улучшении его качества жизни“, – говорит руководитель службы по консультированию местных самоуправлений Департамента социального страхования Эвелин Каазик.
Она отмечает, что необходимость в предоставлении сторонней помощи человеку может быть обусловлена его временным или постоянным состоянием, которое влияет на то, как человек справляется с повседневными задачами. Например, он не может самостоятельно одеться, приготовить еду, подняться по лестнице и так далее.
„На дееспособность человека влияет состояние его физического и душевного здоровья. Однако потребность в помощи у человека может быть обусловлена и условиями его проживания. Например, он может жить на пятом этаже в доме без лифта, а состояние его здоровья не позволяет подниматься по лестнице, – поясняет Каазик. – При оказании услуги ухода на дому человеку помогают в тех действиях, которые он сам выполнить без посторонней помощи не может, но которые необходимы для того, чтобы он жил дома. На практике в местных самоуправлениях такие вспомогательные действия называют личной помощью человеку и помощью по дому“.
Обо всей вспомогательной деятельности, которая напрямую не является жизненно необходимой, как, например, садовые работы, ремонтные работы, мытье окон дважды в год, выгул собаки, мытье общих коридоров в многоквартирном доме и тому подобном, по словам Эвелин Каазик, договариваются отдельно. Для ее организации самоуправления могут установить отдельный ценник, или же специалист по уходу на дому может помочь подыскать людей для проведения таких работ.
Медицинский аспект
„Если социальный работник местного самоуправления в ходе оценки потребности человека в услуге отмечает, что кроме услуги по уходу на дому он нуждается и в сестринском уходе на дому, то это нельзя оставлять без внимания. Социальный работник местного самоуправления в сотрудничестве с семейным врачом пациента организует получение этой услуги, – обращает внимание Каазик. – Сестринский уход на дому может быть обеспечен только специалистом с соответствующей квалификацией – медицинской сестрой с компетенцией по обработке ран и пролежней, приему лекарств и т. д. За эту услугу местные самоуправление могут взимать плату. Ставки доли участия в оплате должны быть доступны на домашних страницах местных самоуправлений“.
Как объясняют в Кассе здоровья, сестринский уход на дому прежде всего предназначен для таких пациентов, состояние которых не требует их нахождения в больнице, но при этом они все же нуждаются в профессиональной медицинской помощи.
Потребность в направлении на получение домашних медсестринских услуг оценивает семейный врач или врач-специалист. Необходимо направление, в котором врач указывает описание проблем со здоровьем и фиксирует назначенное лечение. А медсестра записывает в направительный лист потребность в услугах медсестры.
Услуги сестринского ухода на дому для людей, имеющих медицинскую страховку, оплачивает Касса здоровья.
Что такое личная помощь?
Под личной помощью подразумевается помощь, связанная с уходом за собой, когда человек нуждается в физическом контакте, например:
принятие пищи (например, руководство, помощь при приеме пищи и ее приготовлении, разогрев, мотивация к приему пищи);
помощь при выборе и надевании одежды;
организация гигиенических процедур (например, руководство и помощь в их проведении, в том числе в пользовании стулом-туалетом, замене подгузников, помощь при мытье или организации услуги помывки);
помощь при движении/перемещении (например, помощь при движении внутри жилого помещения, сопровождение на прогулке, сопровождение на улице при движении на коляске, костылях, раме, руководство при движении);
организация медицинской помощи (например, организация помощи врача, контроль за приемом лекарственных средств).
Что такое помощь по дому?
Услуга помощи по дому включает в себя действия внутри дома и ведение дел вне его стен. Эта помощь не требует физического контакта, например:
снабжение продуктами питания и бытовыми средствами (например, закупка, в том числе совместная, продуктов, предметов первой необходимости, лекарств за счет средств получателя услуги, доставка продуктов питания из места хранения, заказ готовой еды);
помощь по приведению места проживания в порядок (например, вынос мусора, руководство при уборке помещения и помощь в этом). Если получатель услуги проживает в большом доме, то ему оказывается помощь в уборке той части дома, которая жизненно необходима и которая находится в ежедневном использовании. Местное самоуправление может регулировать соответствующие условия при назначении на получение этой услуги или уточнить это в договоре об оказании услуги;
уход за одеждой и ее ремонт, глажка и стирка белья;
помощь в отоплении, присмотр за питьевой и канализационной водой (например, доставка дров к печке, растопка, складирование отопительных материалов, закрытие печной заслонки, доставка воды из колодца, вынос сточных вод);
услуга по сопровождению и транспорту (например, для визита к врачу, на кладбище, в социальный центр, клуб по интересам, организация транспортного средства);
беседа с человеком, предоставление информации (например, предложение общения, передача извещений, помощь в организации работ по ремонту и заказу услуг, руководство при эксплуатации техники и так далее).
Источник: Департамент социального страхования
Что такое сестринский уход на дому?
В ходе домашнего визита медсестра оказывает, например, следующие услуги:
консультирование (обучение использованию медицинских вспомогательных средств, инструктаж и обучение членов семьи, советы по питанию);
осуществление разных видов деятельности (например,
* проведение работы по профилактике пролежней и лечение при помощи изменения позы пациента;
* измерение кровяного давления;
* установка катетера мочевого пузыря;
* уход за трахеостомой;
* установка эпицистостомы и уход за ней;
* уход за язвами и ранами;
* установка и поддержка периферической венозной канюли;
* установка назогастрального зонда;
* обучение проведению питания пациента через зонд;
проведение ингаляций и измерение уровня сахара в крови при помощи глюкометра);
проведение медицинских процедур на основании решения врача (например:
* удаление швов на ранах;
* проведение кислородной терапии;
* введение лекарств внутримышечно, внутривенно, подкожно, через рот или ректально;
* введение питательных растворов;
* лечение боли;
* проведение перитонеального диализа и, при необходимости, некоторых лабораторных анализов);
оказание услуг по симптоматическому лечению онкологического больного и облегчение его страдания.
Источник: Касса здоровья