Помощь на дому: что должен и чего не обязан делать социальный работник?

Социального работника назначают людям, которые нуждаются в помощи, но могут справляться дома, то есть им не обязательно отправляться в учреждение по уходу. Но что это за услуга и чем должен заниматься приходящий специалист, знают далеко не все.

Когда человек не может сам

„Исходя из пункта 1 § 17 Закона о социальном обеспечении, услуга по уходу на дому входит в перечень обязательных социальных услуг, предоставляемых местным самоуправлением. Цель этой услуги – обеспечить самостоятельное и безопасное проживание совершеннолетнего человека в домашних условиях при сохранении и улучшении его качества жизни“, – говорит руководитель службы по консультированию местных самоуправлений Департамента социального страхования Эвелин Каазик.

Она отмечает, что необходимость в предоставлении сторонней помощи человеку может быть обусловлена его временным или постоянным состоянием, которое влияет на то, как человек справляется с повседневными задачами. Например, он не может самостоятельно одеться, приготовить еду, подняться по лестнице и так далее.

„На дееспособность человека влияет состояние его физического и душевного здоровья. Однако потребность в помощи у человека может быть обусловлена и условиями его проживания. Например, он может жить на пятом этаже в доме без лифта, а состояние его здоровья не позволяет подниматься по лестнице, – поясняет Каазик. – При оказании услуги ухода на дому человеку помогают в тех действиях, которые он сам выполнить без посторонней помощи не может, но которые необходимы для того, чтобы он жил дома. На практике в местных самоуправлениях такие вспомогательные действия называют личной помощью человеку и помощью по дому“.