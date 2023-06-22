Германия призвала повышать боеспособность армии Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь пообещал Украине неограниченную по времени поддержку в отражении российской агрессии. „Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы твердо стоим на стороне Украины“, - заявил он, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в четверг, 22 июня.

В преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе Шольц призвал предоставить Украине масштабные гарантии безопасности со стороны НАТО. „Абсолютным приоритетом является повышение боеспособности Украины. НАТО параллельно сотрудничает с Евросоюзом и странами „большой семерки“ для разработки эффективных и долгосрочных гарантий безопасности“, - сообщил он.

Шольц напомнил, что Германия уже предоставила Украине гражданскую и военную помощь на сумму в 16,8 млрд евро. Он пообещал, что Берлин будет и впредь поставлять Киеву бронемашины, системы ПВО, артиллерию и боеприпасы - именно то, в чем Украина, по его словам, больше всего нуждается в ходе своего нынешнего контрнаступления для освобождения оккупированных Россией территорий.

Шольц: Время для членства Украины в НАТО еще не пришло

По словам канцлера, союзники преследуют две цели - последовательно оказывать военную помощь Украине, предоставляя ей в том числе современные западные вооружения, и параллельно усиливать экономическую выносливость Украины в ее оборонительной борьбе против российской агрессии. „Наша тесно согласованная практическая и конкретная поддержка по-прежнему имеет решающее, жизненно важное значение для Украины“, - подчеркнул он.

В то же время Шольц отметил, что до окончания войны о вступлении Украины в НАТО речи быть не может. „Украина и сама понимает, что ее стремление к вступлению в НАТО сейчас не имеет никаких шансов. Украинское правительство само осознало, что пока Россия ведет войну против Украины, о вступлении в НАТО не может быть и речи“, - сказал он.

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