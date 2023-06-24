Таллиннцы делятся своими рецептами вкусного шашлыка

Тимофей Кибизов, администратор автосообщества EZ-дуны

„Этот рецепт нашей семье достался от бабушкиной сестры, с берегов Черного моря.

Мясо (свинина в основном) нарезать покрупнее. Лук крупно, но кольцами. Помидоры порубить. Подсолнечного масла налить от души, соль, перец молотый. Добавить стакан белого сухого вина, перемешать и оставить на 4-5 часов минимум. А потом как всегда - шампуры, мангал, южная ночь и море!“

Олеся Тандорф, директор детского сада „Кивимурру“

Шашлык „Успех начинающего!“

„Я и кулинария — это слова антонимы, да и вообще шашлык ни разу сама не делала, как-то всегда везло. Это и есть отличный повод попробовать и принять участие в подборке материала! Итак, вам потребуется кусок свинины, кефир, кетчуп, побольше лука, черный перец молотый и соль, а также собака, которая готова поддержать любое ваше кулинарное начинание. Мясо режем на куски, не толстые, нормальные, быстрее приготовится, лук кольцами, всё перемешиваем с кетчупом, кефиром, солью и перцем и оставляем в холодильнике на 2 часа. Я оставила на сутки до следующего вечера, так как поленилась готовить сразу, так сказать, растянула удовольствие.

На свежем воздухе, на мангале, на решетке доводим шашлык до готовности, чтобы запах аппетитный, чтобы выглядел прожаренным, чтобы время ужина поджимало. Сервируем свежими овощами, луком и зеленью с собственного огорода, и, действительно, на удивление получилось очень вкусно! Повезло! Советую!“

Наталия Праунина, гид

„Устойчивое мнение, что шашлык не терпит женских рук, не всегда правильное. Если передо мной поставят две тарелки: дамский листовой салатик или 500 грамм вкуснейшего мяса, то выбор будет очевиден. Только мясо! Да, я мясоед и понимаю толк в этом продукте. До моих двадцати в семье шашлыки на Яанову ночь делали мужчины, после я забрала право готовки. Перепробовала всякие варианты: свинина, курица, рыба. Остался на сегодня любимый рецепт.

Говяжий шашлык