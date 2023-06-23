ВИДЕООПРОС | Знают ли жители Таллинна, почему на самом деле 23 июня - выходной день?

Но 23 июня - это Праздник победы. В этот день в 1919-м году эстонские войска одержали победу над армией Прибалтийского ландесвера в ходе Освободительной войны. Начиная с 1934 года, в Эстонии отмечают День победы в Выннуском сражении (эст. Võidupüha).