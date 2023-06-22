Радуга начинается здесь? Что нарвитяне думают о новом законе об однополых браках

Владимир Чердаков, музыкант, предприниматель

Я достаточно толерантный человек, и не мое дело, кто с кем живет и ходит на рыбалку. Но то засилие и навязывание изо всех щелей „радужной культуры“, мягко сказать, раздражает. Голливуд вообще с ума сошел: в любом фильме присутствуют ЛГБТ-истории, то есть они работают по методичке, столько-то геев и лесбиянок, столько-то чернокожих и индийцев и так далее, смотреть такое кино неинтересно, там нет места искусству. Я понимаю, что мир огромный, и в нем всякого хватает. Но бегать по чьей-то „указухе“ ни с какими флагами я не буду и тем более ходить на парады.

Я из „советских времен“, мне парадов на всю жизнь хватило. Всем, по большому счету, глубоко наплевать на ЛГБТ, у людей полно других проблем, и впереди ничего хорошего нас не ждет, сколько бы нам ни пела радужных песен наш премьер-министр. Наше правительство методично прикрывает свои „косяки“ то гей-пропагандой, то сносом памятников, сталкивает лбами людей и тут же с улыбкой на лице поднимает налоги и отбирает у многодетных семей пособие. Враньё нынче в почете. Стыд и срам им, и гордиться, к большому сожалению, нечем. За радугу вдвойне обидно. Радуга – она для всех!

Вован Каштан, артивист

– Помню, как на фоне Болотного протеста, 2011-2012 годы, Петербург принял закон о запрете „пропаганды“ ЛГБТК, вскоре федерализовавшийся и обернувшийся тотальным запретом уже на фоне другого запретного слова из пяти букв. На прошлой неделе была принята следующая инициатива по „оздоровлению“ от чего-то вымирающего общества: запрет на гендерный переход. На подходе карательная психиатрия. Высочайшее распоряжение уже подано.