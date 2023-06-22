Новости Ида-Вирумаа
22.06.2023, 16:29

Радуга начинается здесь? Что нарвитяне думают о новом законе об однополых браках

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Вован Каштан отметил принятие закона об однополых браках неожиданным предложением президенту соседней страны
Вован Каштан отметил принятие закона об однополых браках неожиданным предложением президенту соседней страны
ФОТО: Erakogu

Однополые браки в Эстонии станут возможны с 1 января 2024 года. Равенство браков обеспечит однополые пары правом на совместное усыновление. RusDelfi задал вопрос нескольким нарвитянам из разных сфер занятости, как они приняли эту новость.

Владимир Чердаков, музыкант, предприниматель

Я достаточно толерантный человек, и не мое дело, кто с кем живет и ходит на рыбалку. Но то засилие и навязывание изо всех щелей „радужной культуры“, мягко сказать, раздражает. Голливуд вообще с ума сошел: в любом фильме присутствуют ЛГБТ-истории, то есть они работают по методичке, столько-то геев и лесбиянок, столько-то чернокожих и индийцев и так далее, смотреть такое кино неинтересно, там нет места искусству. Я понимаю, что мир огромный, и в нем всякого хватает. Но бегать по чьей-то „указухе“ ни с какими флагами я не буду и тем более ходить на парады.

Я из „советских времен“, мне парадов на всю жизнь хватило. Всем, по большому счету, глубоко наплевать на ЛГБТ, у людей полно других проблем, и впереди ничего хорошего нас не ждет, сколько бы нам ни пела радужных песен наш премьер-министр. Наше правительство методично прикрывает свои „косяки“ то гей-пропагандой, то сносом памятников, сталкивает лбами людей и тут же с улыбкой на лице поднимает налоги и отбирает у многодетных семей пособие. Враньё нынче в почете. Стыд и срам им, и гордиться, к большому сожалению, нечем. За радугу вдвойне обидно. Радуга – она для всех!

Вован Каштан, артивист

– Помню, как на фоне Болотного протеста, 2011-2012 годы, Петербург принял закон о запрете „пропаганды“ ЛГБТК, вскоре федерализовавшийся и обернувшийся тотальным запретом уже на фоне другого запретного слова из пяти букв. На прошлой неделе была принята следующая инициатива по „оздоровлению“ от чего-то вымирающего общества: запрет на гендерный переход. На подходе карательная психиатрия. Высочайшее распоряжение уже подано.

Помню, как на прошлогодний прайд (12 июня) выходил с бело-сине-белым флагом на красной Швабре в поддержку Саши Скочиленко. Она второй год ждёт в СИЗО десяточку, пока её девушку ждёт рак. Мой бывший, он россиянин, не сидит ни в тюрьме, ни в окопе, ни в палате. Но и он не придёт – это тоже запрещено. На этот раз моими властями. Так что, мечты о свадебной фотке на фоне пятикронового вида останутся моими мечтами. Что тут сказать? Что-нибудь неуместное. Это же история про счастливое инклюзивное общество! Когда мои связи рубят железным занавесом – я „счастлив“! Аж щепки летят. Когда того парня лишают права голоса в его родном городе – он очень „включён“. А что с налогами? – выкл. Я горжусь тем, что мы первыми на просторах Великого ГУЛАГа сломали эту Швабру и признали равенство брака, но проблемы неравенства, ксенофобии и прочего бескультурья остаются с нами на связи: „Алло, это прачечная?“

Владимир Батухтин, пастор Нарвского лютеранского прихода

Если мы смотрим с библейской точки зрения, это противоречит истине. В Библии сказано, что брак - это союз между мужчиной и женщиной. И тут можно ставить точку и не обсуждать далее. Все, что против библейской истины, не идет на пользу обществу. Возможно, это позитивно с юридической точки зрения, но не с библейской. Важно, что церковь не отвергает их как людей. Она хочет, чтобы они жили в согласии с богом в будущем. У них еще есть шанс прийти к богу и привести свои желания в соответствии с волей божией. Мы должны смотреть не на внешнюю оболочку, а на то, что внутри. Мы приглашаем таких людей в церковь, мы не благословляем их действия, хотим благословить их, чтобы они обратились к истинным ценностям.

Если бы я был пророком, я бы работал в другом месте. Я не знаю, к чему это приведет в будущем, но точно знаю, что то, что является грехом, негативно скажется на обществе. Каким образом - увидим. Но семейные ценности сейчас явно нивелируются в угоду тому, что каким-то людям будет хорошо. Мы тогда можем хорошо сделать наркоманам, алкоголикам, они же тоже люди.

Алексей Евграфов, депутат Рийгикогу

У меня негативное отношение именно к браку. Брак - это союз мужчины и женщины. Против закона о сожительстве ничего не имею против. Каждый живет так, как ему нравится. Но главное сейчас, чтобы не было пропаганды по этой теме. В любом случае, считаю, что это далеко не самый важный и срочный вопрос, который надо было решать депутатам в такой спешке.

Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия

Эстония снова первая! Теперь это первая страна на территории бывшего СССР и первая страна Восточной Европы, которая легализовала однополые браки.

Так сложилось, что я не имею личного опыта таких отношений, но я уверен в том, что государству и чиновникам не должно быть дела до того, кто и с кем живет. Запреты на гомосексуальные контакты были характерны для нацистской Германии, для Италии времен Муссолини, теперь мы видим подобные ограничения в путинской России.

Мы живем в свободной стране, в Эстонии, потому здесь каждый решает сам - как и с кем ему жить. И мы все понимаем, что коль скоро люди живут семьей вместе, то при сожительстве всегда возникают такие вопросы, как забота о ближних, к примеру, о детях партнера. Разумно, чтобы у партнера была возможность пойти в школу в качестве родителя, ведь все равно такой человек заботится и обычно принимает участие в воспитании. Трудно себе представить иное.

Украина тоже сейчас идет по пути легализации таких союзов – в Верховную Раду еще в марте был внесен законопроект о гражданских партнерствах, однако его рассмотрение упирается в Конституцию страны. В Эстонии такая форма уже действует с 2016 года. Учитывая тесные контакты Эстонии с соседними странами ЕС, такими как Латвия и Литва, а также с Украиной, где пока нет возможности для заключения однополых браков, можно предположить определенную миграцию тех, для кого такая возможность является важной. Ранее таким парам приходилось иммигрировать в Нидерланды или в Скандинавию, а теперь есть более доступная Эстония, где на первых порах можно пользоваться русским языком. И мы можем только приветствовать преимущественно активных и творческих людей рядом с нами, а также новое подтверждение репутации нашей страны как продвинутой. Пусть Эстония и дальше будет первой.

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