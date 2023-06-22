Мексиканский спортсмен завел аккаунт на OnlyFans ради участия в Олимпиаде

Мексиканский прыгун в воду Диего Бальеса создал аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать деньги на тренировки для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом он рассказал AP. „Мне пришло в голову завести аккаунт, потому что вы всегда ищете способ заработать. Я содержу себя, свою мать, и мне нужно оплачивать счета. Я счастлив, что люди, которые подписаны на мою страницу, были очень хорошими и вели себя уважительно. Надеюсь, так будет и впредь“, — сказал Бальеса.

Подписка на аккаунт Бальесы стоит $15 в месяц. Деньгами с OnlyFans 28-летний спортсмен пытается заместить 30 тыс. песо (около $1700), которые он получал в качестве государственной стипендии. „Доход, который я сейчас получаю от OnlyFans, крайне нестабильный, но до сих пор эти деньги хорошо мне служили“, — рассказал Бальеса.



Он добавил, что его также поддерживает правительство штата Нуэво-Леон, где он живет и тренируется. Еще он получает деньги от частного бизнеса, но сколько именно, спортсмен не уточнил.



Бальеса — один из нескольких мексиканских спортсменов, пострадавших в результате спора между Международной федерацией плавания (World Aquatics) и Аной Геварой, главой национальной спортивной комиссии Мексики, которая с января прекратила ежемесячные выплаты спортсменам из водных видов спорта. World Aquatics отстранила от должности президента местной федерации Кирилла Тодорова и назначила комиссию, которая возьмет на себя управление до проведения новых выборов.



Тодоров был отстранен за несоблюдение Мексиканской федерацией плавания стандартов надлежащего управления, установленных World Aquatics. Но Гевара отказалась признать назначенную комиссию, хотя Спортивный арбитражный суд подтвердил решение World Aquatics.



Бальеса является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. На прошлой Олимпиаде в этом виде он занял четвертое место.