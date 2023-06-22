Грядут праздники. Какими средствами запастись, чтобы быть готовым к неожиданным проблемам у домашних питомцев?
Близится Иванов день и длинные выходные. В предстоящие дни многие из нас отправятся на природу, взяв с собой домашних питомцев. Ветеринарная скорая помощь напоминает, что нужно учитывать, чтобы празднества прошли без последствий для животных.
В этот период следует позаботиться о том, чтобы в домашней аптечке были следующие средства оказания первой помощи домашним животным:
- Таблетки активированного угля / Энтеросгель
- Gasec 10 мг
- Эспумизан
- KaoPect / Promax / Prokolin (при диарее)
- Synbiotic / Fortiflora / Sustain (при диарее)
- Микролакс (при запоре)
- Перекись водорода (в качестве рвотного средства)
- Средства для очистки ран (Prontosan, раствор натрия хлорида 0.9%, хлоргексидин)
- Тампоны-подушечки для очистки ран
- Охлаждающий коврик / кубики льда / охлаждающее полотенце!
Напоминаем: не предлагайте животным соленую пищу со специями и кости!
Помните, если вам жарко, то и ваши животные страдают от жары!