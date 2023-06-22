Звери
22.06.2023, 13:11

Грядут праздники. Какими средствами запастись, чтобы быть готовым к неожиданным проблемам у домашних питомцев?

 
Домашним животным нельзя давать соленую и острую пищу.
Домашним животным нельзя давать соленую и острую пищу.
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | Delfi Meedia

Близится Иванов день и длинные выходные. В предстоящие дни многие из нас отправятся на природу, взяв с собой домашних питомцев. Ветеринарная скорая помощь напоминает, что нужно учитывать, чтобы празднества прошли без последствий для животных.

В этот период следует позаботиться о том, чтобы в домашней аптечке были следующие средства оказания первой помощи домашним животным:

- Таблетки активированного угля / Энтеросгель

- Gasec 10 мг

- Эспумизан

- KaoPect / Promax / Prokolin (при диарее)

- Synbiotic / Fortiflora / Sustain (при диарее)

- Микролакс (при запоре)

- Перекись водорода (в качестве рвотного средства)

- Средства для очистки ран (Prontosan, раствор натрия хлорида 0.9%, хлоргексидин)

- Тампоны-подушечки для очистки ран

- Охлаждающий коврик / кубики льда / охлаждающее полотенце!

Напоминаем: не предлагайте животным соленую пищу со специями и кости!

Помните, если вам жарко, то и ваши животные страдают от жары!

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