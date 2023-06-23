Новости Эстонии
23.06.2023, 21:26

ФОТО | Ученые раскрыли тайну таинственных сооружений, обнаруженных вдоль реки Нил

 
Forte
Сооружения на берегу Нила.
Сооружения на берегу Нила.
ФОТО: The University of Western Australia

Сооружения оказались самой древней в мире гидросистемой, пишет издание Delfi Forte.

Ученые Австралии и Великобритании, изучавшие древние каменные сооружения вдоль реки Нил в Судане, пришли к выводу, что, вероятнее всего, эти сооружения являются древнейшей в мире гидросистемой, которую пользовались более 3000 лет назад.

Сооружения на берегу Нила.

По сообщению портала ScienceAlert, жители нубийской империи, располагавшейся на территории Северного Судана, построили эти сооружения для управления потоками воды и ила. Сооружения использовались для того, чтобы улавливать плодородный ил, орошать земли, препятствовать береговой эрозии, защищаться от сезонных наводнений и песчаных ветров.

Сооружения на берегу Нила.

Древнюю гидросистему обнаружили с помощью спутниковых данных, сведений, полученных от местных жителей, а также многочисленных ранее проведенных исследований. Само сооружение скрыто под водами Нилами или находится в руслах высохших рек.

Местные жители используют аналогичную систему в незначительных масштабах по сей день. Значительно изменившиеся за последние три тысячи лет климатические условия повлияли на режим реки Нил. Живущим в бассейне великой реки людям приходится проявлять большую изобретательность, чтобы использовать ее плодородные воды.

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