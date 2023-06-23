ФОТО | Ученые раскрыли тайну таинственных сооружений, обнаруженных вдоль реки Нил

Ученые Австралии и Великобритании, изучавшие древние каменные сооружения вдоль реки Нил в Судане, пришли к выводу, что, вероятнее всего, эти сооружения являются древнейшей в мире гидросистемой, которую пользовались более 3000 лет назад.

По сообщению портала ScienceAlert, жители нубийской империи, располагавшейся на территории Северного Судана, построили эти сооружения для управления потоками воды и ила. Сооружения использовались для того, чтобы улавливать плодородный ил, орошать земли, препятствовать береговой эрозии, защищаться от сезонных наводнений и песчаных ветров.

Древнюю гидросистему обнаружили с помощью спутниковых данных, сведений, полученных от местных жителей, а также многочисленных ранее проведенных исследований. Само сооружение скрыто под водами Нилами или находится в руслах высохших рек.

Местные жители используют аналогичную систему в незначительных масштабах по сей день. Значительно изменившиеся за последние три тысячи лет климатические условия повлияли на режим реки Нил. Живущим в бассейне великой реки людям приходится проявлять большую изобретательность, чтобы использовать ее плодородные воды.