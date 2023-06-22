ФОТО | Украинская армия нанесла ракетный удар по мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом
Глава оккупационной администрации захваченной Россией части Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что украинская армия нанесла ракетный удар по мостам на дороге, ведущей через залив Сиваш в Крым. Мосты повреждены.
Как написал Сальдо, удар нанесен по мостам в районе Чонгара.
„На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет […] Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту […] проезд машин будет восстановлен в самом скором времени“, — пишет Сальдо.
Он предполагает, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow.
Дорога через Чонгар — это кратчайший путь из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас пытается наступать украинская армия.
Когда именно был нанесен удар, Сальдо не уточнил. ВСУ о нем не сообщали.
Телеграм-канал украинских военных „Оперативный ЗСУ“ опубликовал фотографии поврежденного автомобильного моста у Чонгара, на дороге, соединяющей Крым с Херсонской областью.
То, что украинская армия нанесла удар по мосту, подтвердил и глава российских оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов, передает Би-би-си.