Трагический четверг: рано утром в ДТП погиб 19-летний юноша, управлявший BMW и не пристегнутый ремнем безопасности

Информация о ДТП поступила в полицию около 4:15 утра. Авария произошла в городе Рапла на Вильяндиской дороге в направлении Тюри: 19-летний юноша за рулем BMW не справился с управлением, пролетел над островом опасности в противоположном направлении и вылетел с дороги. В зеленой зоне автомобиль несколько раз перевернулся через крышу, а 19-летнего водителя, который, по предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности, выбросило из машины. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Пассажиров в машине не было.

Представитель полиции Каспар Кыйв сообщил, что подробности трагического происшествия, а также возможное опьянение погибшего, выясняются. „Однако открывшаяся на месте картина, на которой автомобиль сильно деформирован, а его детали разбросаны на несколько сотен метров, подтверждают, что скорость автомобиля, которым управлял мужчина, была очень высокой“, — заявили в полиции.

В этом году в Эстонии произошло 639 дорожно-транспортных происшествий с человеческими жертвами, в которых 24 человека погибли и 731 человек получили ранения.

По словам представителя полиции, середина лета началась очень печально. „Праздники еще впереди, и полиция будет помогать людям в большими, чем обычно, ресурсами, но и сами празднующие должны внести свой вклад в безопасность во время выходных. Наслаждайтесь праздниками, но делайте это с умом, чтобы вам не понадобилась помощь полиции, медиков или спасателей. Если вы заметили человека, который представляет опасность для окружающих — совершает опасные маневры за рулем, садится за руль в нетрезвом виде или проявляет агрессию, звоните по номеру 112 и вызывайте помощь, пока не случилась трагедия“, — добавил он.

Разрешенная скорость движения на месте дорожно-транспортного происшествия составляла 50 км/ч. На месте дорога асфальтирована, сухая, на улице в это время было светло.