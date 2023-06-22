„Легкий“ транспорт не такой уж и легкий: в ДТП все чаще попадает именно он. За сутки - несколько случаев c пострадавшими

В 00:15 35-летний мужчина выехал на велосипеде через дорожное ограждение и упал на улице Весиленнуки в Таллинне. Пострадавшего доставили в больницу.

В 12:22 42-летний мужчина на электросамокате резко затормозил на улице Соо в Таллинне, увидев приближающийся автомобиль, и упал. Скорая помощь увезла его в больницу.

В 16:25 на Ярвевана теэ в Таллинне столкнулись 45-летний мужчина на велосипеде и 49-летний мужчина на электросамокате. Оба были доставлены в больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 19:57 в поселке Вяймела Выруской волости на 5-м километре дороги Выру-Пылва 34-летняя женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen Jetta, не заметила мотоциклиста, движущегося по главной дороге, и столкнулся с ним. 36-летний мотоциклист доставлен в больницу.