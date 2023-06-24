ФОТО | Здание Нарвской Кесклиннаской основной школы возвращается: вместо развалин - новый облик

„Мы благодарны строителям, которые в любую погоду - и в жару, и в холод - строят новое здание муниципальной основной школы. Сегодня здание достигло своей максимальной высоты, а это значит, что мы стали на один шаг ближе к тому, чтобы наши дети учились в современных условиях“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

23 мая этого года решением Нарвского городского собрания был утвержден бюджет проекта в размере до 23 708 774 евро, вклад города составляет до 9 171 461 евро. После окончания строительства основная школа будет соответствовать современным требованиям для учебной среды и рассчитана на 864 учебных места с оптимизированной площадью для учебной деятельности в 5917,7 м². Исторический фасад здания планируется полностью сохранить. Строительные работы здания школы проводятся с 21 июня прошлого года по 20 июня 2024 года и осуществляются строительной фирмой Ehitustrust AS.

Цель проекта - содействие упорядочению школьной сети путем приведения школьных мест в общеобразовательных школах в соответствие с демографическими изменениями. Проект реконструкции здания Кесклиннаской основной школы проходит при поддержке государства в размере 14 537 313 евро, которые будут покрыты за счет схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов Европейского Союза. Перенаправление доходов от торговли происходит на основе стратегии государственного бюджета с 2023 по 2026 годы.



