В Москве покончил с собой 92-летний создатель первой советской термоядерной бомбы

В квартире в центре Москвы найдено тело одного из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова, сообщили агентству ТАСС в экстренных службах.



„В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными“, — сказал собеседник агентства.



Клинишов разрабатывал заряд для первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, а также несколько типов термоядерных зарядов для бомб следующих поколений, пишет Regnum.