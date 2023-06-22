Беженка, оставшаяся без кошки из-за войны, посвятила себя бездомным животным в Пярнуском приюте

„Когда я заканчиваю волонтерскую работу в Пярнуском приюте для животных, у меня всегда есть чувство, что я сделала что-то хорошее и нужное. В то же время это способ поблагодарить эстонцев. Кроме того, общение с животными успокаивает меня, и в первые месяцы после бегства из Украины волонтерство в приюте очень мне помогло“, - говорит волонтерка Varjupaikade MTÜ Олена Литвин.

Беженка из Украины Олена Литвин стала помогать Varjupaikade MTÜ год назад. О некоммерческой организации, помогающей животным, она узнала от коллеги, которая живет недалеко от Пярнуского приюта для животных.

„Я нашла в интернете сайт Varjupaikade MTÜ и предложила приюту для животных свою помощь. Приехав в Эстонию в марте прошлого года, я искала возможность не только работать, но и волонтерить. Когда я жила и работала в Украине, я всегда занималась волонтерской деятельностью параллельно с основной работой. Например, я сажала деревья, убирала городские парки, была донором крови и собирала денежные пожертвования. В последнее время я занималась в Украине уходом за собаками, но, к сожалению, из-за войны мне пришлось бросить все свои дела и уехать“, - рассказывает Олена о своем опыте волонтерства.

Учит кошек играть

Основная работа волонтерки-украинки - это общение и игры с животными, в основном с котами. По словам Олены, несмотря на языковой барьер, она стала убирать кошачий дом и карантинные помещения. „Чаще всего мой рабочий день начинается с уборки шерсти животных с поверхностей, а также кошачьих туалетов и мытья пола“, - перечисляет она свои задачи.

Олена добавляет, что многие из животных несоциализированы и даже не знают, как играть. „Иногда я также выгуливаю собак, но в последнее время в приюте появились очень большие собаки, которые обычно сами выгуливают меня, а не я их“.

Берет животных из приюта